USK çiğ süt fiyatını artırdı

ANKARA (AA) - Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Harun Çallı, 2017 yılının ilk yarısı için çiğ sütün referans litre fiyatını 1,21 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çallı, söz konusu fiyatın tespit edilmesi için dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve geçen sene 1,15 lira olarak uygulanan çiğ sütün referans litre fiyatını, 2017 yılının Ocak-Haziran dönemi için 1,21 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Kararı USK'nın internet sitesinde yayımlayacaklarını dile getiren Harun Çallı, sütün kalite kriterleri üzerine de bazı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Süt fiyatları 2014 yılının ortasında 1,05 lira iken, geçen yılın temmuz ayında 1,15 liraya çıkarılmıştı. 2015 yılının tüm dönemlerinde de uygulanan aynı fiyat, 2016 yılı için de değişmeyerek 1,15 lira olarak devam etti.

Ancak bu sene üretici satış fiyatlarının piyasada düşmesi sonucunda Et ve Süt Kurumu çiğ süt alımı yaparak, piyasaya müdahalede bulunmuştu.