UTB'den enflasyonla mücadeleye destek

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası (UTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, fiyat istikrarının ekonominin temel göstergelerinden biri olduğunu, Türkiye'nin 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde ederek enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi başardığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerini ifade eden Sezer, enflasyonla mücadelenin kamu ve özel sektör iş birliğiyle yapılabileceğini belirtti.

Sezer, ekonominin tüm aktörlerine bu konuda görev düştüğünü, enflasyonla mücadelenin aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadele anlamına geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki enflasyonla mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olmalıyız. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır.

Biz de Uşak Ticaret Borsası olarak tüm üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki Uşak olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız."