ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) Entegrasyonu Protokolü imzalandı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün mahiyetinin, UYAP sistemine bağlı adli makamlardan BTK tarafına gelen taleplerin ivedilikle karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı ile BTK arasındaki düzenlemeyi kapsadığını bildirdi.

Bu kapsamda, adli makamlar tarafından oluşturulan talebin, en hızlı şekilde kuruma ulaşması, buna mukabil olarak da elde edilen verilerin yine en hızlı şekilde adli makamlara sunulmasının hedeflendiğini anlatan Sayan, protokolün, başta posta olmak üzere sair alanlardaki olası evrak gecikmelerini tamamen ortadan kaldıracağını ve adaletin daha hızlı tesisine imkan sağlayacağını söyledi.

Düzenleyici bir üst kurul olarak buradaki öncelikli yükümlülüklerinin, sayısı 400'ü geçen operatörlerdeki bilgilerin, talepler doğrultusunda hukukun hizmetine sunulması olduğunu dile getiren Sayan, bugün BTK'nın UYAP'a entegre olmasının ilk adımının atılacağını ifade etti.

Sayan, vatandaşın alacağı hizmet kadar, kendisiyle ilgili birçok noktanın da devlet nezdinde kontrolünü ele almasının söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız e-Devlet kanalıyla üzerlerine kayıtlı telefon hatlarını kontrol etmeliler. Sadece üzerlerine kayıtlı olup olmadığını değil, borç alacak sorgusuyla alacaklarını da e-Devlet üzerinden yönlendirecekleri hesap numarasına alabilmeleri mümkün. Kendilerine ait olmayan bir hat üzerlerinde görünüyorsa bunu ilgililerle vakit geçirmeden paylaşmaları gerekiyor." diye konuştu.

Adli makamlarca Kuruma ulaşan taleplerin, talebin içeriğine göre FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında yapılan soruşturmalar, terör faaliyetleri, adam kaçırma, hürriyeti tahdit, yakın ölüm tehlikesi, kayıp ve toplumda infial oluşturacak hadiseler gibi acil kodlu olarak değerlendirildiğini ve en kısa sürede ifasına çalışıldığını anlatan Sayan, "Başkanlığımızın sekretaryasının bilgilendirildiği durumlarda, saatlerle ifade edilebilecek sürelerde evrak çıkışı sağlandığı vakidir. UYAP entegrasyonuyla bu artık dakikalar mertebesine inecek." dedi.

Sayan, söz konusu entegrasyonla postada gecikme ve posta kaynaklı risklerin önüne geçileceğini belirterek, evrak yazışmalarının online yapılacağını kaydetti.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında talebin çok arttığını ifade eden Sayan, "Yapılan bu protokolle adli soruşturmalarda, bilhassa FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında taleplerin çok fazla artması ve evrakların acil olarak istenmesinde, bu süreçlerin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sonuçlandırılması büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Entegrasyon neticesinde veri güvenliğinde oluşabilecek risklerin sıfıra indirilmesi için uygulamayla düzenlemeler yapılması zamanla mümkün olacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "1 haftalık testin ardından tüm Türkiye'de kullanılacak"

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Erol da UYAP ile yargı hizmetlerinin dijital ortama aktarıldığını anımsatarak, "Dünya çapında da pek çok platformda ödülle taltif edilen bu proje, dünyada benzeri olmayan bir projedir." ifadesini kullandı.

Protokolün, UYAP'ın 54 farklı kurumla imzaladığı 86 değişik konuda entegrasyondan biri olacağını belirten Erol, bu sistemin yargı hizmetlerine getireceği hız ve kaliteyle gizliliğin korunmasında çok önemli olduğunu kaydetti.

Erol, pazartesi günü itibarıyla Ankara'nın Batı Adliyesi'nden BTK'ya yapılacak taleplerin dijital ortamda intikal edeceğini dile getirerek, "1 haftalık test sürecinin ardından Türkiye'deki tüm yargı birimleri, taleplerini UYAP üzerinden BTK'ya iletecek. Bu sayede hizmetlerde kalite artacak, sadece FETÖ/PYD soruşturmaları değil, bütün soruşturmalarda çok hızlı ve güvenli bilgi akış ağı oluşacak. Yine acil kodlu taleplerin de seri bir şekilde intikali, ilave mağduriyetlerin önüne geçecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sayan ile Erol tarafından UYAP Entegrasyonu Protokolü imzalandı.