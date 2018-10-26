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Uydu teknolojileri fuarı 1 Kasım'da kapılarını açacak

ANKARA (AA) - Uluslararası uydu, yayın ve teknoloji fuarı Global SatShow & Broadcast Eurasia, Türksat'ın stratejik ortaklığında 1 Kasım'da başlayacak.Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uydu ve yayıncılık sektöründen...

Uydu teknolojileri fuarı 1 Kasım'da kapılarını açacak
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ANKARA (AA) - Uluslararası uydu, yayın ve teknoloji fuarı Global SatShow & Broadcast Eurasia, Türksat'ın stratejik ortaklığında 1 Kasım'da başlayacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uydu ve yayıncılık sektöründen ulusal ve uluslararası firmaları bir araya getirecek fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türksat, yeni yayıncılık teknolojilerine öncülük etme vizyonuyla başlattığı Ultra HD 8K yayın teknolojisini 3 gün sürecek fuarda katılımcıların beğenisine sunacak.

Ultra HD 8K görüntü teknolojisiyle elde edilen İstanbul görüntülerinin yayınlandığı Türksat 8K kanalı, Türksat standından takip edilebilecek.

Fuar programı dışında Ultra HD 8K görüntüleri izlemek isteyen vatandaşlar ise Türksat 3A ve Türksat 4B uyduları üzerinden frekans değerlerini girerek Türksat 8K kanalına erişebilecek.

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Global SatshowTürksat AŞ
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