Uyumsoft, Tokat’ın yazılım üssü olması için çalışıyor

Türkiye’nin 2017 yılı inovasyon liderleri arasında yer alan Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, ülkemizin yazılım ve danışmanlıkta lider firmasıdır. Uyumsoft yerli ve yabancı 7 binin üzerindeki müşterisini, Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ndeki Tokat Teknopark AŞ’de bulunan Uyumsoft Müşteri Destek Merkezi’nden yönetiyor. Ülkemizin en büyük ilk 50 binin içindeki şirketlerinden, 7 bini aşkın firmaya hizmet sağlayan Uyumsoft’un Tokat’taki merkezinde 70 kişiden oluşan uzman bir ekip görev yapıyor.







Türkiye’nin dünyaya açılan yazılım firması Uyumsoft’un Başkanı Mehmet Önder ve Genel Müdürü Hüseyin Şahin’in memleketleri Tokat ilidir. Tokat ilinin yazılım üssü konumuna gelebilmesi için yoğun çaba harcayan Uyumsoft’un patronları, 3 yıl önce Tokat’ta açtıkları merkez ile grubun yurtiçi ve yurtdışındaki merkez sayısını 6’ya çıkartmış oldular. 21 yıldır faaliyet gösteren Uyumsoft’un, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat ve Bakü’de 6 ofisi, yetenekli ve yenilikler peşinden koşan 200’ü geçen çalışanı ve ekosisteminde yer alan 250’yi aşkın iş ve çözüm ortağı bulunuyor.







Uyumsoft, Tokat’ın en çok istihdam sağlayan firması oldu







Yazılım sektöründe Tokat’ta en çok istihdamı sağlayan firma olduklarını ifade eden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, şunları söyledi:



“Tokat Teknopark’ta, 3 yıl önce açtığımız, Uyumsoft Müşteri Destek Merkezimiz ile Tokat’ın en büyük yazılım firması olduk. Haziran 2018 itibariyle çalışan sayımız 70 kişi oldu ve yazılımda en çok istihdam sağlayan firma ünvanına sahibiz. Bildiğiniz üzere Tokat, Başkanımız Mehmet Önder ve benim memleketimdir. Memleketimizin yazılımda önemli bir yere geleceğine, bizlerin inancı tamdı. Bu nedenle, 3 yıl önce yatırım yaptık ve bugün geldiğimiz noktada gördük ki, iyi ki memleketimize yatırım yapmışız. 7 bin müşterimize Tokat merkezimizden, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bilgisayar, endüstri, işletme, maliye gibi çeşitli bölümlerden mezun olan gençlerimize istihdam sağlamanın gururu, bizler için paha biçilmez oldu. Çok yakın zamanda Tokat merkezimizdeki çalışan sayımızı 100’e çıkartmayı planlıyoruz. Aynı zamanda, ekosistemimizde yer alan diğer bilişim sektörü firmalarının da, Tokat’a yatırım yapmaları noktasında bilgilendirmeler yaparak, önderlik ediyoruz. Tokat’a yatırımlar noktasında; Tokat Valiliğimiz, Tokat Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımız, Teknoparkımız ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, yatırımcıların memleketimize gelmesi için her türlü desteği ve kolaylığı sağlıyorlar. Önümüzdeki yıllarda Tokat ilimiz, yazılım sektöründe, Türkiye’nin kilit noktalarından birisi olacaktır” dedi.







Uyumsoft, İnovaLİG 2017’nin şampiyonları arasına girdi







Türkiye’nin inovasyon liderleri arasına adını yazdıran Uyumsoft’un, İnovaLİG 2017’nin şampiyonları arasına girdiğini anlatan Hüseyin Şahin, şunları söyledi:



“Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 9 Aralık 2017 tarihinde, İstanbul Kongre Merkezi’nde, ‘İnovasyon ve İnovaLİG 2017 ödülleri’ töreni düzenlendi. Başkanımız Mehmet Önder ‘Uyumsoft’un İnovasyon Döngüsü kategorisindeki 3.’lük ödülünü’, diğer ödül alan firmalarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ellerinden aldı. İnovaLİG 2017 ödülleri töreninde, yazılım ve ERP sektöründe tek ödül alan firma olarak, yerli yazılımda Türkiye’nin lider firması olarak adımızı yazdırdık” diye konuştu.







Uyumsoft, yıllık gelirinin %43’nü ar-ge’ye ayırıyor







Yüzde 100 yerli bir yazılım firması olan Uyumsoft’un ürün ailesi arasında; ERP (cloud, bulut, mobil); i-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet vd) uygulamaları, EkoTicari ürün ailesi ve 30’un üzerinde kamu projesi yer alıyor.



Uyumsoft’un yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmaları hakkında bilgiler veren Hüseyin Şahin, konuşmasına söyle devam etti:



“Yurtiçi ve yurtdışında 500’ün üzerinde ERP projesini başarıyla hayata geçirdik ve ERP yazılımlarımızı 10’un üzerindeki ülkeye ihraç ettik. Bildiğimiz üzere, son 4 yıldır ülkemizin gündeminde olan i-Dönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet vd) süreçleriyle birlikte “Dijital Ticaret” kavramı işletmelerin hayatına girdi. Türkiye’nin özel entegratörleri arasında ilk sıralarda yer alan Uyumsoft, pazarın ilk 3 firmasından birisi olarak konumlandı. i-Dönüşüm süreçlerinde ciddi bir altyapıya ve uzman kadroya sahibiz. Ayrıca geçtiğimiz yılın son çeyreğinde pazara sunduğumuz bulut ürünümüz “EkoTicari ve EkoHR” işletmelerden yoğun talep görüyor. EkoTicari ürün ailesi ile yakın gelecekte dünyaya açılarak, Türk yazılım sektörünün bayrağını global pazarlarda daha etkin temsil etmeyi hedefliyoruz. Uyumsoft olarak, 21 yılda elde ettiğimiz başarının nedenlerinden birisi, ar-ge ve inovasyon odaklı olmamızdır. İleri teknoloji konularına odaklanarak, yıllık gelirimizin %43’nü ar-ge faaliyetlerine ayırmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, HAVELSAN’ın A-Grubu tedarikçisi olan Uyumsoft, en iyi yazılım ve ERP firması olarak geçtiğimiz yıl akredite edildi. Özetle, Uyumsoft olarak, bugüne kadar özel sektörde ve kamuda ağırlıklı olarak iş yazılımları alanında faaliyet gösterdik. Önümüzdeki yıllardan itibaren, ülke güvenliğini ilgilendiren savunma sanayi yazılımlarına da yönelmeyi planlıyoruz ve bu projeleri ekosistemimizde yer alan iş ve çözüm ortaklarımız ile birlikte geliştirmeyi istiyoruz” dedi.







Türk yazılım sektörü, global pazarlarda başarıya imza atmaya hazırdır







Türkiye’nin 1990’lı yıllardan itibaren, yazılım geliştirmede ciddi bir atak yaptığına dikkat çeken Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, Türk yazılım sektörünün sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle; proje yönetimi ve strateji geliştirmede dünya ile rekabet ettiğini söyledi. Amerika’dan Çin’e, Türki Cumhuriyetler’den Avrupa’ya kadar dünyanın dört bir yanına yazılım ve danışmanlığın ihracat edilmekte olduğunu anlatan Hüseyin Şahin, Türk yazılım sektörünün önümüzdeki yıllarda global pazarlarda daha fazla başarıya imza atmaya hazır olduğunu belirtti.



Türk yazılım sektörünün bugüne kadar binlerce başarı öyküsüne imza attığının altını çizen Hüseyin Şahin, şunları söyledi:



“Türk yazılım sektörü olarak, yazılım çözümlerimiz ve mühendis kadrolarımız ile ülkemizdeki ve dünyadaki her sektör ve her büyüklükteki firmalara, hizmet vermeye ve değer katmaya hazırız. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümlerimiz dahil, yazılımda yaptığımız ar-ge’ler ve inovasyon kültürümüzle, uluslararası çözümlerin yerine hizmet sağlamaktayız. Bugüne kadar da, Türk yazılım sektörü olarak binlerce başarı öyküsüne imzamızı attık. Eğer kamu ve özel sektör, Türk yazılım sektörüne daha fazla sahip çıkarsa, hem yazılımda dünya markaları çıkarabiliriz, hem de hizmet verdiğimiz firmaların yerelde ve globaldeki büyüme yolculuklarına eşlik edebiliriz. Türk yazılım sektörünün hedefleri çok büyüktür, 2023 yılı ve gelecek yıllardaki hedeflerimize ulaşabilmek için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.