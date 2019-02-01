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Uyumsoft’tan Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ’nin merkez binası Yıldız Teknopark’ta bulunuyor. Uyumsoft tarafından, Yıldız Teknopark’taki kuluçka firmalarına EkoTicari yazılım paketi ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ücretsiz olarak verilmektedir.

Uyumsoft’tan Yıldız Teknopark’ın kuluçka firmalarına destek
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Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft AŞ’nin merkez binası Yıldız Teknopark’ta bulunuyor. Uyumsoft tarafından, Yıldız Teknopark’taki kuluçka firmalarına EkoTicari yazılım paketi ile e-Fatura ve e-Arşiv uygulamaları ücretsiz olarak verilmektedir.
Yıldız Teknopark’taki startup’ları, işlerini kolayca yönetecekleri EkoTicari ürünü ve iDönüşüm (e-Fatura, e-Arşiv) çözümlerine yoğun talep göstermektedirler.
Yıldız Teknopark’ın Konferans Salonu’nda, geçtiğimiz günlerde, Uyumsoft EkoTicari Ürün Yöneticisi Emine Korkmaz tarafından, kuluçka firmalarına bilgilendirme konferansı düzenlendi ve kuluçka firmaları toplantıya yoğun katılım yaptı. 
 
EkoTicari, “ekonomik, kolay, operasyonel”
 
Uyumsoft’un bulut tabanlı ticari yazılımı hakkında bilgi veren Emine Korkmaz, şunları söyledi: “Öncelikle altını çizmeyi istediğim konu, bulut tabanlı olan EkoTicari yazılımımız, ekonomiktir, kolay kullanılabilir ve operasyoneldir. Özetle işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, geleceğe hazırlayan ticari bir yazılımdır. Firmalar, bir taraftan mali işlerini kolayca yaparken, diğer taraftan operasyonlarını da eş zamanlı olarak yönetmektedirler. Nitekim günümüzde artık, tüm işler internetten ve mobilden yapılmaktadır. EkoTicari ürünümüz, mobildir ve internettedir. Türkiye’nin inovasyon lideri olarak, gelirimizin yüzde 31’ni, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda ar-ge ve inovasyona ayırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Merkez binası Yıldız Teknopark’ta bulunan ve 22 yıldır faaliyet gösteren Uyumsoft’un, 6 ofisi bulunuyor. Ofisleri, İstanbul’un yanı sıra, Ankara, Tokat, İzmir, Bursa ve Bakü’de yer almaktadır.
 
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TeknoparkInovasyonUyumsoft
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