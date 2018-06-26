Üzüm bağlarında

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tüm bölgedeki bağlarda doğuş sıkıntısı gözlendiğini belirterek "Doğuşlardaki eksikliğin ölü kol ve iletim demeti hastalıkları başta olmak üzere aşırı hormon, girdi kullanımı ve iklimsel koşullardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son günlerde meydana gelen dolu olaylarının kuru üzüm bölgelerini lokal olarak etkilediğini söyleyebiliriz." dedi.

Kestelli, borsa binasında gerçekleşen haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir tarım modellerine dikkati çekti. Bu modelin uygulanması halinde Türkiye'nin dünyada gerçek anlamda önde gelen bir tarım ülkesi olacağını belirten Kestelli, "Sürdürülebilir tarım yolunda atılacak her adımda üç ilkeye sadık kalmalıyız. Öncelikle ekolojik dengeye duyarlı ve saygılı olmalıyız. İkinci olarak projelerin ekonomik açıdan uygulanabilir olmasına dikkat etmeliyiz. Son olarak da sosyal açıdan adil olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ve Türkiye ekonomisi için önem arz eden kuru üzüm ve kuru incir sezonun içinde bulunulduğunu belirten Kestelli, borsadaki ziraat mühendislerinin üretim bölgelerinde iki aydır bu iki meyve üzerindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Sultani çekirdeksiz üzümlerinde de bu yıl iklim etkisiyle yaklaşık 15 günlük bir erken gelişme olduğunu aktaran Kestelli, şöyle devam etti:

"Tüm bölgedeki bağlarda doğuş sıkıntısı gözleniyor. Doğuşlardaki eksikliğin ölü kol ve iletim demeti hastalıkları başta olmak üzere aşırı hormon, girdi kullanımı ve iklimsel koşullardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Son günlerde meydana gelen dolu olaylarının kuru üzüm bölgelerini lokal olarak etkilediğini söyleyebiliriz. Sürgünlerde, yapraklarda ve salkımlarda farklı oranlarda görülen dolu yaralanmaları, bu sezon üzüm üretimini ve kalitesini olumsuz etkileyebilecektir."

İncirde de sultani çekirdeksiz üzüm gibi bir erkencilik söz konusu olduğuna değinen Kestelli, üreticilerin hem iklim hem de bahçelerinin durumlarını, tüccar ve ihracatçıların ise ürün gelişimini iyi takip etmesi gerektiğini vurguladı.

- "Gezegenimizin varlığı tehlikede"

İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz de iklim değişikliğine işaret etti. Haziran ayının ilk 3 haftasında Denizli, Manisa, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Konya'daki sel felaketlerini anımsatan Kocagöz, şunları kaydetti:

"Bu beklenmedik hava koşullarının tarım ürünlerinde de büyük zararı oldu. Bu durum sürdürülebilir değil. Hiçbir önlem alınmazsa ve kayıtsız kalınarak bugün olduğu şekliyle insanlık yaşamını sürdürmeye kalkarsa bu koşulların giderek daha da kötüleşeceği kesin gibi görünüyor. Bu nedenle, ülkemiz ve tüm ülkelerin sera gazı salınımlarını azaltmak adına yapabileceği her şeyi bir an evvel hayata geçirmesi gerekiyor. Başta yenilenebilir kaynaklar ile enerji üretimine süratle geçilmesinin sağlanması gerek. Ayrıca gaz salınımına neden olan tüm petrol türevi ve fosil yakıt kökenli tüketimin azaltılması için tüm dünya elinden geleni yapmalı. Aksi takdirde, başta yaşam, tarım ve gıda güvenliğimiz, sonra da gezegenimizin varlığı tehlikede."