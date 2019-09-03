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Üzüm dolu sepetleri sırtlanıp birinci olmak için yarıştılar

- Alaşehir ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen festival kapsamında "Kelter Çekme", "Üzüm Güzeli" ve "En Güzel Üzüm" yarışmaları yapıldı

Üzüm dolu sepetleri sırtlanıp birinci olmak için yarıştılar
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MANİSA (AA) - Manisa'da bu yıl ikincisi organize edilen Alaşehir Üzüm Festivali'ndeki "Kelter Çekme", "Üzüm Güzeli" ve "En Güzel Üzüm" yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün yetiştiği ilçede bir yandan hasat devam ederken, üreticiler günün yorgunluğunu ve stresini belediye tarafından düzenlenen festivalde attı.

Festival kapsamındaki yarışma ve etkinlikler, ilçe sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

"Kelter Çekme Yarışması"na katılan ve Alaşehir Sevgi Yolu'nda toplanan 27 yarışmacı, Pazar Camisi önünden başlayan yarışta "kelter" adı verilen yaklaşık 50 kilogramlık üzüm sepetlerini omuzlarına alarak en hızlı şekilde bitiş noktasına taşımaya çalıştı.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, bazı yarışmacıların düştüğü, bazılarının kelteri devirdiği yarışmada, 19 yaşındaki Mustafa Çetin 500 metrelik parkuru birinci tamamladı. Yarışmada tek kadın katılımcı olan İngilizce öğretmeni Latife Çelik de parkuru tamamlamayı başardı.

Yarışmayı kazanan Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi öğrencisi Mustafa Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır üzüm bağında kelter çektiğini söyledi.

Tüm katılımcıları tebrik eden Çetin, "Yarışmaya özel olarak hazırlanmadım. Zaten daha bugün bağdan geldim. Çift sıra kelter çektim. Yorgunum ama bu yorgunlukla geldim, yarışmaya katıldım." dedi.

Belediye binasında gerçekleştirilen "Üzüm Güzeli Yarışması"nda ise podyumda çıkan adaylar, jüri üyeleri tarafından oylandı. Birinciliği Fatma Karakaya, ikinciliği Emine Girgin, üçüncü Safiye Gül Taş elde etti.

"En Güzel Üzüm Yarışması"nda katılımcılardan Nevzat Çelik birinci, Sadettin Çelik ikinci, Fatih Katrancıoğlu üçüncü seçildi.

- "Üzüm burada bir yaşam biçimidir"

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bağcılığın, temel ekonomik faaliyet olduğunu vurguladı.

Üzümün, Alaşehir’de marka olup sadece üzüm olarak kalmayacağını belirten Uçgun, "Üzümlü lezzetler yarışmasını yapmıştık. Bunun amacı da ‘Alaşehir Kapaması’ ve ‘Alaşehir Ekmeği’ neyse, üzümü de üzümlü lezzetlerle tüm dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise üzüm işinde ketler çekmenin önemli olduğunu anlattı.

Bağda asmalardan kesilen üzümleri sergi alanına taşıyan keltercilerin günlük 100 lira kazandığını anlatan Öküzcüoğlu, "Üzüm burada bir yaşam biçimidir, bizim emeğimiz. İnşallah üzümü hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Bu festivalle de Alaşehir’i üzümün başkenti ilan etmiştik. Üzümü de marka yapmak için çalışacağız." diye konuştu.



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Anahtar Kelimeler:
AlaşehirFestivalManisa
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