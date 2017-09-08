Üzümkent oldu, bağlara sahip çıktıı

Uçsuz bucaksız bağlarıyla Türkiye’nin en büyük üzüm rekoltesine ve çeşitliliğe sahip ilçesi olan Alaşehir, her geçen gün gelişip büyüyor ve bir dünya markası olma vizyonuyla ilerliyor. Üzümkent Alaşehir, Alaşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Âlâ Akşamlar” etkinlikleri kapsamında,Alaşehir Bağ Bozumu Gecesi’ni hayata geçirdi.

Türkiye’nin en büyük üzüm ihracatçısı olan Alaşehir’in bağcı ve diş hekimi Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, gecede yaptığı konuşmada “Ülkemizin en geniş kapsamlı bağlarından önce tüm Türkiye’ye, sonra da dünyaya yayılmasını arzuladığımız bir vizyonumuz var. Bu vizyonu gerçekleştirmek için odaklandık ve tüm gücümüzle çalışmalara başladık. Öncelikli hedefimiz, bu ‘âlâ’ şehrin değişimini ve gelişimini sürdürülebilir kılmak” dedi.

Dr. Gökhan Karaçoban, Türkiye’nin üzüm bağlarında gerçekleştirilen bu ilk konserini ve gösterisini düzenlemekten dolayı gururlu olduklarının altını çizerek, “Üzümüne çok güvenen ve sahip çıkan Alaşehir, iki yıl gibi çok yakın bir gelecekte üzümle anılan bir marka kent olma hedefiyle yola çıkmış bulunuyor. 21. yüzyılı yakalamak için teknolojiden de yararlanarak tarımda yapacağımız iyileştirmeler ile daha rekabetçi bir ülke olmak gerektiğinin bilincindeyiz, çünkü geleceğe sözümüz var. Alaşehir olarak tüm paydaşlarımızla birlikte üzümün geleceğine sahip çıkmak, öngörülebilir bir gelecek için küresel ölçekte projeler hazırlayarak adım adım hayata geçirmek zorundayız” açıklamasında bulundu.

Alaşehir Belediyesi, Alaşehir Bağ Bozumu Gecesi ile bir “ilk”e imza attı ve 6 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’nin üzüm bağlarındaki ilk konserini gerçekleştirdi.

