Vahap Munyar’ın aradığı işinsanı Mustafa Kaçmaz

Celal Toprak yazıyor - Vahap Munyar ile kanalekonomi’de İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’i konuk almıştık. Munyar üst üste çok önemli sorular soruyordu. Başkan Avdagiç kısa çalışma ödeneği ve diğer desteklerin süresinin uzatılması isteğini ilk defa o programda dile getirdi.

Bu arada ihtiyacı olmadığı halde bu desteklere başvuran olup olmadığın sordu tecrübeli gazeteci Vahap Munyar… Başkan sorular da gelince soruya tam yanıt alamadık. Munyar soruya devam etti:

Başvurup sonra başvurusunu çeken oldu mu?

Daha sonra Vahap Munyar’ın sorusu hep aklımda kaldı. Elektrik sektörünün önemli firmalarından Mutlusan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ile görüşürken tam da bu konu gündeme geldi. Mustafa Kaçmaz şöyle diyordu…

Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığını korumaya özen gösterdik. Bir kişinin bile hasta olmaması için çaba içinde olduk. Sonra herkesin yıl sonuna kadar ücretini ödeyeceğimizi söyledik. Çünkü biz bir aileyiz. Tam bu noktada devletin verdiği teşviklerden yararlanmak için şirket yöneticilerinin başvuruda bulunduğu öğrendik. Hemen itiraz etti. Destek başvurusunu geri aldık. Bizden daha fazla ihtiyacı olanlar alsın destekleri dedik.

Evet Vahap Munyar’ın aradığı iş insanı bulunmuştu. “Benim işlerim iyi gidiyor. İşleri daha kötü olanlar teşvikleri alsın diyen” diyen iş insanlarından biri ortaya çıkmıştı… Mutlusan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz bu yüzden de oldukça mutluydu.