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Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Resim Yarışması

- Şirketin, çocuklarda küçük yaşlardan itibaren "tasarruf" bilinci oluşturmak amacıyla düzenlediği yarışmada dereceye giren minikler ödüllendirildi

Vakıf Emeklilik Kumbara Tasarımı Resim Yarışması

İSTANBUL (AA) - Vakıf Emeklilik tarafından çocuklarda küçük yaşlardan itibaren "tasarruf" bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Kumbara Tasarımı Resim Yarışmasında dereceye giren miniklere ödülleri verildi.

Vakıf Emeklilikten yapılan açıklamaya göre, yarışmanın sergi açılışı ve ödül töreni, Güneş Sigorta Sanat Galerisi Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

Törende yarışmaya giren çocuklara ödülleri verildi. İstanbul Esenyurt Özel Uğur İlkokulundan Naz Mısır birincilik ödülünün sahibi oldu. Mısır, birincilik ödülü olan bisikleti Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'nın elinden aldı.

Manisa Sart Mahmut İlkokulundan Meryem Şahin'in ikinci, Iğdır Özel Iğdır Bahçeşehir İlköğretim Okulundan Mazlum Baydemir'in üçüncü, Adana Özel Mektebim Çukurova İlkokulundan Bora Bircan'ın dördüncü ve Edirne 75. Yıl İlkokulundan Büşra Naz Yiğiter'in beşinci olduğu yarışmaya ülke genelinden 7-10 yaş arası 3 bin 17 ilkokul öğrencisi katıldı.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, törende yaptığı konuşmada, bireysel emeklilik sistemini de kumbaraya benzettiklerini ve bu sebeple tasarruf kavramını bir sosyal sorumluluk projesi olarak sahiplendiklerini belirterek, yarışma ile çocuklarda küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilincini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Geçen yıl yarışmayı 11 ille sınırlı tuttuklarını anımsatan Obalı, "Umduğumuzdan çok talep gelince, bu yıl yarışmayı Türkiye genelinde yaymaya karar verdik. Yüksek bir katılım sağladık." ifadelerini kullandı.

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FinansVakıf Emeklilik
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