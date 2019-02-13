Vakıf Katılım 91. şubesini Osmaniye'de açtı

OSMANİYE (AA) - Vakıf Katılım'ın Türkiye çapındaki 91. şubesi Osmaniye'de hizmete açıldı.

Cevdet Sunay Caddesi'nde hizmet verecek şubenin açılış törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban ile kamu kurum temsilcileri katıldı.

Vali Coşkun ve davetlilerin kurdele kesiminin ardından Vakıfbank Katılım'ın Osmaniye şubesi hizmet vermeye başladı.

İkram Göktaş, açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en genç katılım bankalarından birisi olduklarını söyledi. Göktaş, "İnşallah gerek Osmaniye'den gerek diğer büyük illerden topladığımız fonları, Osmaniye'nin ekonomisinde değerlendirmek isteriz. Birlikte oluşturacağımız kaynakları Osmaniye'ye aktararak bu ilin ekonomisinin gelişmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.

- 3 yılda 91 şube

Vakıf Katılım'ın 3 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen büyük bir gelişim gösterdiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bankamız kurulalı 3 yıl oldu. 3 yılda 91 şube iddialı bir rakam. Bu insanların bize teveccühlerinin ve ilgilerinin bir göstergesidir. Bu ilgi ve alaka az olsaydı şube sayımız daha sınırlı kalırdı. Biz bir kamu bankasıyız ve her yere faizsiz hizmet götürmek bizim görevimiz. Hızlıca büyüyoruz ve büyümeye devam edeceğiz. 2019 yılında inşallah 110 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Biz bir KOBİ bankasıyız. Osmaniye de bir KOBİ şehri. Bu nedenle bu kent bizim hedeflerimizde olan bir kent. Bu kentteki firmalara desteğimizi sunarak hedeflerimize inşallah ulaşacağız."