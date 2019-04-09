Vakıf Katılım Adıyaman Şubesi açıldı

ADIYAMAN (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, diğer illerde olduğu gibi Adıyaman'da da hem müşterilerin finansal ihtiyaçlarına derman olacaklarını hem de destekledikleri projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaklarını bildirdi.

Vakıf Katılım'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göktaş, bankanın Adıyaman şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, ülke geneline yaygınlaşarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunmayı hedefleyen Vakıf Katılım'ın, Adıyaman'da da müşterilerine uzman kadrosuyla katılım bankacılığı hizmeti vereceğini belirtti.

Bireysel müşterilerin yanı sıra, KOBİ'lere de finans desteği sunacak olan Vakıf Katılım'ın, Adıyaman başta olmak üzere çevre illerin ve bölgenin gelişmesi için gerekli büyük projeleri de destekleyeceğini vurgulayan Göktaş, 2018 yılını son derece başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti.

Göktaş, tecrübeli yönetimi, sürekli gelişen dağıtım kanalları, dinamik operasyon sistemleri ve özverili çalışanları sayesinde geçen yıl 325,4 milyon lira net kar elde ederek, bankacılık sektöründe öz kaynak karlılığı en yüksek kurum olduklarını kaydederek, "Şube açtığımız yerlerde gördüğümüz yoğun ilgi elde ettiğimiz başarının takdiridir. Diğer illerimizde olduğu gibi Adıyaman'da da hem müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına derman olacak hem de desteklediğimiz projelerle bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'ın 2018 yılında 28 yeni şube açarak 42 ilde 91 şubeye ulaştığını, bu yıl için ise hedeflerinin 110 şubeye ulaşmak olduğunu anlatan Göktaş, bu kapsamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7'inci şubeyi Adıyaman'da açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Göktaş, temel misyonlarının mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülke ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olduğunu aktararak, "Bu vizyon doğrultusunda geçtiğimiz yıl reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar lira fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 oranında arttırarak 15,1 milyar TL'ye çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

- "2019'da piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız"

KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak üzere hayata geçirilen projelere destek olmaya devam ettiklerini belirten Göktaş, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla piyasaya yeni fon sağladık." dedi.

Göktaş, Türkiye'deki kapsama alanlarını genişletmek istediklerini ve bu doğrultuda şubeleşme çalışmasına devam edeceklerini vurgulayarak, bir yandan da dijitalleşme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye'nin "Milli Altın Bankası" olma hedefini stratejik hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Göktaş, 2019 yılında bu alandaki piyasa paylarını daha da artırmak istediklerini kaydetti. Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz sene kıymetli maden piyasalarında piyasa yapıcısı olan ilk kamu bankası, BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla işlem yapan kamu bankası ve 425 milyon ABD doları değerinde altın ihracatı ile 854 kurum arasında 3'üncü kurum olduk. 2018 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda toplam altın hacminin yaklaşık yüzde 35'lik kısmını, gümüşte ise toplam fiziksel gümüş hacminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını gerçekleştirdik. 2019 yılında da piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız."

Bireysel müşteri sayısını daha da artırmanın, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmanın öncelikli hedeflerinden biri olmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, "Ayrıca Yeni Ekonomik Plan'dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, Vakıf Katılım Adıyaman Şube Müdürü Muzaffer Kara ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, müşteriler de yoğun ilgi gösterdi.





