Vakıf Katılım Balıkesir Şubesi açıldı

BALIKESİR (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, şu anda 89 şubeyle 42 ilde hizmet verdiklerini belirterek, "Ana hedefimiz bunu yaygınlaştırmak. Bu yılı 91 şubeyle kapatacağız. Önümüzdeki yıl da 100 şubeyi aşmayı, ekonominin durumuna göre şube açmayı planlıyoruz." dedi.

Vakıf Katılım'ın Balıkesir Şubesi, Eski Kuyumcular Mahallesi Milli Kuvvetler Caddesi'nde açıldı. Açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban ve Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula katıldı.

Göktaş, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını söyledi.

Şubeleşme çalışmalarına 2019 yılında da devam edeceklerini belirten Göktaş, Vakıf Katılım'ın sermaye yapısı itibariyle yüzde 100'ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir katılım bankası olduğunu ifade etti.

Göktaş, "Şu anda Türkiye'de 89 şubeyle 42 ilde hizmet veriyoruz. Ana hedefimiz bunu yaygınlaştırmak. Bu yılı 91 şubeyle kapatacağız. Önümüzdeki yıl da 100 şubeyi aşmayı, ekonominin durumuna göre şube açmayı planlıyoruz." dedi.

Vakıf Katılım'ın faizsiz bankacılık yaptığını ve ana hatları itibariyle bir KOBİ bankası olduğunu vurgulayan Göktaş, "O yüzden özünde hedefimiz KOBİ'leri desteklemek. Bunu yaparken de hükümetin yeni açıkladığı plan program dahilinde, teşvik edilen sektörlere, hükümetimizin açıkladığı programlara paralel firmalara pozitif ayrımcılık yaparak özellikle KOBİ segmentinde ekonomiyi destekleme gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Göktaş, bankanın pazar payının şu an için yüzde 6'lar seviyesinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hedefimiz, pazardan yüzde 15 pay almak. Kamunun gücüyle bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirme çabası içinde olacağız. Dünya üzerinde katılım bankacılığı yapılan ülkelere baktığınızda pazar payının yüzde 50'lere kadar çıktığı ülkeler var. Bu da aslında Türkiye'de yüzde 6 olan pazar payının yüzde 50'lere gidebileceğinin bir göstergesi. Zaman içinde inşallah bunları gerçekleştiriyor olacağız."



