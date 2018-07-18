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Vakıf Katılım Yalova Şubesi açıldı

- Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Türkiye'nin farklı noktalarında 100 şubeye ulaşıp, bin 200 çalışanı istihdam etmeyi hedefliyoruz"

Vakıf Katılım Yalova Şubesi açıldı

YALOVA (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Türkiye'nin farklı noktalarında 100 şubeye ulaşıp, bin 200 çalışanı istihdam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Vakıf Katılım'ın Rüstempaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Yalova Şubesinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. İl Müftüsü Turgut Açari tarafından yapılan duanın ardından Vali Tuğba Yılmaz şubenin açılış kurdelesini kesti.

Göktaş, buradaki konuşmasında, sektörün en genç üyesi olduklarını belirterek, 35 ilde 76 şubeye ulaştıklarına dikkati çekti.

"Gençliğimizin getirdiği dinamizmi ve takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlayarak, kamu desteği doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz." diyen Göktaş, şöyle devam etti:

"Şubeleşme çalışmalarını sürdüreceğiz. Türkiye'nin farklı noktalarında 100 şubeye ulaşıp, bin 200 çalışanı istihdam etmeyi hedefliyoruz. Vakıf Katılım'ın pazar payını bu yıl sonunda yüzde 10'un üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda reel sektörle aktif iş birliği içinde kar-zarar ortaklıkları, proje finansmanları ve sermaye piyasası ürünleriyle katılım bankacılığının gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Göktaş, Yalova'nın Marmara'nın kalbi konumunda olduğunu belirterek, "Ülkemizin gemi ve yat ihracatında öne çıkan şehirlerinden biri Yalova. Turizmden tarıma, hizmet sektöründen sanayiye uzanan geniş bir yelpazesi olan bu şehirde olduğumuz için çok mutluyuz. Yalova bize, biz Yalova'ya güç katacağız." dedi.

Törene, Vakıf Katılım Yalova Şube Müdürü Alper Kandemir, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Erdoğmuş ve Ahmet Ercüment Özbek, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Muğlim Bağatar ile davetliler katıldı.

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