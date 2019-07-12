Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ABD türkiye sudan FED iran
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe
SPK haftalık bülteni
SPK haftalık bülteni
Filli Boya resmen Japonların oldu
Filli Boya satıldı
Garanti BBVA'ya Euromoney'den ödül
Garanti BBVA'ya ödül
3 il için sağanak ve dolu uyarısı
Sağanak ve dolu uyarısı

Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Gerçekleştirdiğimiz 310 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracı hem Vakıf Katılım'a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi" - "İştiraklerimiz Vakıf Varlık Kiralama ve Katılım Varlık Kiralama üzerinden son 2 yılda 55 tertip halinde yaklaşık 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık"

Vakıf Katılım'dan 310 milyon liralık kira sertifikası ihracı
banner17

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla, 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren banka, yatırımcıların ihtiyacı olan finansal kaynağa rahatlıkla ulaşabilmeleri için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Banka, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 310 milyon TL tutarında, 77 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Şu anda tedavülde 1,7 milyar liralık kira sertifikası bulunan Vakıf Katılım, son 24 ayda 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin gelişimi için her şeyden önce yatırımcının önünü açmak gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kulandı:

"Çünkü bir ülkede yatırım varsa istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyümeden bahsedilebilir. Vakıf Katılım olarak bu noktada kurulduğumuz andan itibaren sektörümüzün en önemli enstrümanlarından biri olan kira sertifikaları yoluyla yatırımcılarımıza gerekli desteği vermek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve bize ihtiyaç duyan yatırımcılarımızın yanında olmak için büyük bir gayretle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

- 2 yılda 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Göktaş, gerçekleştirdikleri 310 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracının hem Vakıf Katılım'a hem de ülke ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekerek, Vakıf Varlık Kiralama ve Katılım Varlık Kiralama üzerinden son 2 yılda 55 tertip halinde yaklaşık 10,9 milyar liralık kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

"Kira sertifikası alanında 2017'nin ikinci yarısı itibarıyla başladığımız çalışmalarla iştirakimiz Vakıf Varlık Kiralama üzerinden son 24 ayda 48 ihraçla yaklaşık 9,9 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirdik." ifadesini kullanan Göktaş, şunları ifade etti:

"Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama üzerinden yaptığımız 7 ihraçla da yaklaşık 903 milyon liralık ihraçla özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Yine Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 2019 içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayını aldık. Önümüzdeki dönemde leasing, enerji ve benzeri sektörlerde yeni kira sertifikası ihraçları planlıyoruz. Kaynaklarımızı çeşitlendirmeye, ülkemizin güçlü geleceğine katma değer yaratacak her faaliyetin yanından olmaya ve reel ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İkram GöktaşVakıf Katılım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5