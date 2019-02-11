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Vakıf Katılım'dan 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı

- Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: - "Geçen yıl yaklaşık 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı gerçekleştirdik ve bu başarımızdan dolayı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankası olduk" - "2019 yılında da ulusal ve uluslararası işlemlerimizin hacmini, daha yukarı seviyelere taşımak için çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz"

Vakıf Katılım'dan 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı
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İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Geçen yıl yaklaşık 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı gerçekleştirdik ve bu başarımızdan dolayı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankası olduk." ifadelerini kullandı.

Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre "Türkiye'nin milli altın bankası" sloganıyla 2017'de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda fiziki külçe altın işlemlerine başlayan banka, 2018'de yaklaşık 13 tonluk standart külçe altın ihracatı gerçekleştirdi.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, Vakıf Katılım, 2018'de yaklaşık 425 milyon dolar değerinde standart işlenmemiş altın ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

Bu ihracatla 854 kurum arasında 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atan Vakıf Katılım, gerçekleştirdiği yüksek işlem hacmiyle 2017'de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda "Piyasa Yapıcılık" unvanını alan ilk kamu bankası oldu.


- "En fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankasıyız"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, altın bankacılığında kısa sürede önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Altın bankacılığı alanında referans kurum olma hedefine emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Göktaş, "Geçen yıl yaklaşık 425 milyon dolarlık külçe altın ihracatı gerçekleştirdik ve bu başarımızdan dolayı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda en fazla altın işlem hacmine sahip kamu bankası olduk. 2019 yılında da ulusal ve uluslararası işlemlerimizin hacmini, daha yukarı seviyelere taşımak için çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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