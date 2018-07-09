Vakıf Katılım'dan 500 milyon liralık kira sertifikası ihracı

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ aracılığıyla 500 milyon TL tutarında, 126 gün vadeli, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda Türk sermaye piyasalarında dinamizmin arttığını, konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin daha fazla hayatlarına girdiğini bildirdi.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olan bu durumun aynı zamanda Türk ekonomisinin giderek güçlenmesinin de önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak bizler de, kurulduğumuz günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi ve çeşitlendirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koyuyoruz. Bu vizyon doğrultusunda 500 milyon liralık, tahsisli satış yöntemiyle kira sertifikası ihracımızı başarıyla tamamladık. Son bir yıl içerisinde 17 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3,2 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik ve şu an tedavülde yaklaşık 1,2 milyar liralık kira sertifikamız bulunuyor."

Göktaş, bu şekilde kira sertifikaları alanında sektöre katkı sunmaya, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynakları çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini aktardı.





- "Mayıs sonunda 16,21 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık"





İkram Göktaş, bu yılın mayıs sonu finans verilerini paylaşırken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018 Mayıs ayı sonu itibarıyla 16,21 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık. Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk. Mayıs ayı sonunda kullandırdığımız fonlarımız 15,69 milyar TL, topladığımız fonlar da 11,79 milyar TL oldu. 2018'in ilk çeyreğinde öz kaynaklarımız 1,19 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bu süreçte bir yandan finansal hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayretle çalışırken, bir yandan da şubeleşme çalışmalarına kaldığımız yerden devam ettik. Şu anda 34 şehirde bulunan toplam 75 şubemizle bireysel müşterilerimizin ve KOBİ'lerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara desteklerimizi sürdürüyoruz."

