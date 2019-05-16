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Vakıf Katılım'dan ihracatçı firmalara destek

- Hazırlanan paket kapsamında ihracatçı firmalar, dolar cinsinden yüzde 0,32, avro cinsinden de yüzde 0,25'ten başlayan "cazip" aylık kar oranlarından faydalanabilecek

Vakıf Katılım'dan ihracatçı firmalara destek
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İSTANBUL(AA) - Vakıf Katılım, reel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihracat yapan müşterilerini desteklemek amacıyla "çok uygun" kar oranlarına sahip yeni bir destek paketi hazırladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, Türkiye’nin artan dış ticaret hacmine destek vermeye devam ediyor.

Vakıf Katılım, reel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihracat yapan müşterilerine avantajlı kâr oranları ile yeni bir destek paketi hazırladı.

15 Mayıs-30 Eylül 2019 arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, ihracatçı firmalar, dolar cinsinden yüzde 0,32, avro cinsinden de yüzde 0,25'ten başlayan birbirinden cazip aylık kar oranlarından faydalanabilecek.

Vakıf Katılım, ihracatçı firmalara 6 aya varan ödemesiz dönem imkânıyla birlikte toplamda 30 ay vadeli, 500 bin dolar ve 500 bin avroya kadar finansman desteği sağlayacak.

Vakıf Katılım’ın KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilerine sunacağı paketten faydalanmak için başvuru yapacakların Dış Ticaret Paketi’ni satın almaları yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ihracatçı firmaların dış ticarette rekabet güçlerini artırmak amacıyla yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek, "Bu kampanyamızla, ihracat finansmanında maliyetimize yakın oranlarda bir finansman imkânı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar ülke ihracatının gelişimi için birçok projeye imza attıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinin canlanmasına, istihdam, üretim ve karlılığının artmasına önemli katkılar sağlayan ihracatın gelişimi ve daha da canlanması için üzerimize düşen görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin makroekonomik dengelerinin gelişime katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

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Finansman DesteğiVakıf Katılım
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