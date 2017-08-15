Vakıf Katılım'dan ikinci çeyrekte 49,7 milyon lira kar

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım'ın 2017 yılının ikinci çeyreğindeki net karı 49,74 milyon liraya ulaştı.

Vakıf Katılım, yaptığı yazılı açıklamayla ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde toplam 49,74 milyon lira net kar elde eden bankanın aktif büyüklüğü 2016 yıl sonuna göre yüzde 79'luk büyüme sergileyerek 8,4 milyar liraya ulaştı. Banka bu dönemde, 6,62 milyar lira fon topladı, reel sektöre 7,6 milyar lira finansman desteği sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, toplumun tüm kesimlerinden gösterilen ilgi sayesinde oldukça başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomi alanında büyüme ve istihdam başta olmak üzere pek çok kalemde sergilediğimiz başarılı performans, gelecek günlere dair umut ve gayretimizi her geçen gün artırıyor. Bu başarının sürdürülmesiyle birlikte yakın dönemde ülkemizin adının dünya piyasalarında çok daha fazla duyulacağına ve başarı hikayelerimizin dillendirileceğine inanıyorum. Kurulduğumuz günden bugüne sürekli büyüyerek ve başarılı bir performans göstererek aktif büyüklükte 2016 yılı sonuna göre yüzde 79'luk büyüme sergiledik ve 2017 yılı ikinci çeyreği sonunda 8,4 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştık.

2017 yılı ikinci çeyreğinde kullandırdığımız nakdi fonlarımız 5,1 milyar lira, gayri nakdi fonlarımız 2,5 milyar lira, topladığımız fonlar ise 6,62 milyar liraya ulaşmış olup, kullandırdığımız fonların toplanan fonlara oranı yüzde 76,77 olarak gerçekleşmiştir. Geride bıraktığımız dönemde karlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı bu çeyrekte de sürdürerek 2017 yılı ikinci çeyreğinde 49,74 milyon net kar elde ettik. Aynı dönemde öz kaynaklarımız 923,54 milyon lira olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,89 olarak kaydedilmiştir."

Strateji ve hedefler kapsamında şubeleşme çalışmalarına 2017 yılında da ağırlık vererek 49 şube sayısına ulaştıklarının bildiren İkram Göktaş, şube açılan bölgelerde halkın yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını aktardı. Büyüme stratejileri ve müşteriye yakın olma ilkesi doğrultusunda şubeleşme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam edeceği bilgisini veren Göktaş, "Müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve katılım bankacılığının tanınmasına destek olacak başta yeni ödeme sistemleri olmak üzere pek çok alanda ürün geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda hayata geçecek bu ürünlerle 'Katılım Bankacılığında Referans Kurum Olma' vizyonumuzu çok daha ön plana çıkarabileceğiz." bilgisini paylaştı.