VakıfBank dijital dönüşümde atağa geçti, yeni ürünler yolda

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, Ar-Ge merkezi kurulması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız." dedi.

- "Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız"

Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mobil Saha Satış (MSS) uygulaması, dijital imza teknolojisi, bireysel pazarlama süreçlerinin dijitale dönüşümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Satış ve pazarlama faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek müşterinin şubeye gelmeden yerinde ziyaret edilmesini sağlayan MSS uygulamasını geliştirdiklerini anlatan çelebi, bu sayede bireysel bankacılık işlemlerinin birçoğunun hızlı bir şekilde dijital onay ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Çelebi, MSS uygulamasını çok önemsediklerini, Türkiye'nin tüm illerinde bu hizmeti sağladıklarını aktararak, "Müşterinin ayağına bankayı götürüyorsunuz. Müşterilere 14-15 bankacılık ürününü bankaya gitmeden sunabiliyoruz. Kredi bile verebiliyoruz ve bunu da dijital imza ile gerçekleştiriyoruz. Bizim 2 bin 500 bireysel satış temsilcimiz var. Onların hepsine MSS uygulamasını sunan tabletlerimizden verdik. Aslında 957 olan şube sayımızı, MSS ile 2 bin 500 artırarak 3 bin 500'e çıkardık." diye konuştu.

MSS uygulamasının sektöre ilham vereceğini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:



"Bundan 7-8 yıl önce sektör olarak şunu konuşuyorduk. 'Bankacılık öyle bir noktaya geldik ki binden az şubesi olan bankalar ayakta kalamaz' diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada, teknolojinin getirdiği şartlar doğrultusunda şube kapatmayı bile düşünüyoruz. İnsanların şubelere gitmeden bankacılık işlemlerini gerçekleştirdiği noktadayız. Dolayısıyla şubelere ihtiyaç azaldı, sayının yavaş yavaş düşeceğini görüyoruz. Teknolojiyi efektif şekilde kullanarak müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını cevaplayabiliyoruz.

MSS ile haftada yaklaşık 10-15 bin müşteri ziyareti yapıyoruz. Yılsonuna kadar ise tekil müşteride 120 bin kişiye ulaşmayı hedefledik. Önümüzdeki yıl bu rakamın 200 bine çıkacağını düşünüyoruz. Öte yandan uygulamayla şimdiye kadar 600 bin ürün satışı yapıldı. Gelecek yıl 1 milyon adet ürün satışını hedefliyoruz."

Çelebi, MSS uygulaması sayesinde, çalışanların bankacılık işlemlerini iş yerinden izin alarak yapmak zorunda kalmadığını, müşteri temsilcilerine ulaşarak erteledikleri finansal ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, bu açıdan işveren için de ciddi bir tasarruf sağladıklarını ifade etti.





- "Şubelerin yapısını teknolojik değişime uygun hale getireceğiz"





Lütfü Çelebi, 5-6 yıl süren çalışmaları sonucunda çok önemli bir çalışmayı tamamladıkları, ana sistemlerini günümüz teknolojilerine göre uyarladıklarını söyledi.

Ar-Ge anlamında hem dünyayı takip ettiklerini, hem de müşteri beklentilerine göre ürünlerini şekillendirdiklerini anlatan Çelebi, şöyle devam etti:

"Bizim kendi veri merkezimiz var. Şimdi de Ar-Ge merkezi kurmak için çalışmalar yürütüyoruz. Dijital dönüşüm konusunda da bankamızda yeni bir başkanlık kuruldu. Bu yapılanmayla birlikte Fintech gibi konularda iddialıyız. Bankacılık artık Fintech gibi çalışmak zorunda. Bugün para bile dijitalleşiyor, bankacılık da böyle olmak durumunda. Gelecek teknolojilerden uzak kalmamak için yatırım yapıyoruz. Klasik bankacılık geride kaldı, her şey çok hızlı tüketiliyor. Bu nedenle de geleceğin ürünlerini öngörüp, ihtiyaç duyulduğu anda sunmamız çok önemli. Şu anda hiç olmayan, pratikte insanların güncel hayatına çok katkı sağlayacak ürünleri birkaç ay içerisinde sunacağız. Yakında lansmanını yapacağız.

Biz şimdi şubelerimizi de değiştireceğiz. Şubelerin yapısını teknolojik değişime uygun hale getireceğiz. Bir müşteri şubemize geldiğinde ekrandan müşteri temsilcisinin yönlendirmesiyle birçok işlemi kendisi yapar hale gelecek. Burada müşterinin banka personelinin yaptığı işlemi takip edeceği ve hızlı bir şekilde sonuçlandırabileceği bir yapıya geçmeyi düşünüyoruz. Tamamen dijital konsepte uygun, mevcut şube lokallerinin çok daha ötesinde, dinamik ve hızı artıran yapıyı konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde ve aylarda yavaş yavaş bunun dönüşümüne başlayacağız."

Çelebi, altyapı ve teknoloji anlamında birçok özel bankanın oldukça önünde olduklarını vurgulayarak, ancak bugüne kadar bunu kullanmadıklarını, artık sahada bu algıyı oluşturmaya başladıklarını ifade etti.





- "MSS'ye sigorta gibi banka dışı ürünleri de dahil edeceğiz"





Lütfü Çelebi, MSS uygulaması ile bireysel kredi kullanırken müşteriler tarafından çok fazla eleştirilen onlarca sayfaya imza atmayı da kaldırdıklarını ve işlemleri dijital imza ile gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Dijital imza sayesinde ciddi bir kağıt tasarrufu yaptıklarından bahseden çelebi, "Yaklaşık 6 aydır, tüketici kredilerinin yüzde 99'unda ıslak imza almadık. Günlük ortalama 5 bin kişiye kredi veriyoruz. Her biri 10-15 sayfalık 5 bin sözleşmenin dijital ortama taşınması ciddi anlamda kağıt ve zaman tasarrufu sağladı, aynı zamanda da verimliliği artırdı. Dijital imza sayesinde 2 bin ağaç kurtarmış olduk. Müşteri başına 10 dakika kazandık. Bu tasarrufu, daha çok sahaya odaklanarak verimliliği artırma önünde kullanacağız." dedi.

Çelebi, bireysel bankacılıkta sektörde iddialı olduklarını, pazar payı, ürün gamı ve verilen hizmet açısından ilk sıralarda yer aldıklarını dile getirdi.

Dijitalleşmenin, bankacılığın her segmentine yavaş yavaş sirayet ettiğini vurgulayan Çelebi, şunları söyledi:

"Ticari üşterilerden çok, bankacılıkta kitle olarak yoğunluğu bireysel taşıyor. Bireysel bankacılık hizmetlerinde bir dijital onay 10 milyon kişiyi etkiliyor. Bu nedenle de dijital onay önemli bir adımdı. Dijital onay aşamasını sadece kredi sözleşmelerine, değil bütün bankacılık aşamalarına taşıma gibi çalışmalarımız var. Gişeye gittiğinizde dijital onay ile para yatırma, çekme, EFT, havale gibi işlemleri yapmak üzerinde çalışıyoruz. Bununla ilgili de yakın zamanda aksiyonlar alacağız. MSS tablet uygulamasını da daha zenginleştirmek için adımlar atacağız. Sigorta gibi banka dışı ürünleri de dahil ederek bu işi geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok ciddi teknolojik yatırımlar yapıyoruz ve bunlar ciddi bir maliyet."





- "Bankalar olarak teknoloji şirketleriyle rekabet edebiliriz"





VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Çelebi, geleceğin bankalarının teknoloji şirketleri olacağını, artık şubelerin olmadığı bir bankacılığın konuşulduğunu belirterek, "Doğru olan şu, neticede tüketiciye hizmet veriyorsunuz. Tüketicilerin ihtiyaçlarını önceden öngörüp hızlı bir şekilde cevap verirlerse bankacılık sektörünü teknoloji şirketlerine kaptırabiliriz, ancak biz yıllardır tecrübeye sahip olan ve teknolojiyi de içinde barındıran yapılar olarak dönüşüm yaparsak, onlarla rekabet edebiliriz. VakıfBank olarak biz zaten dönüşmeye başladık." diye konuştu.

Çelebi, VakıfBank'ın yaklaşık 14-15 milyon müşteriye hizmet verdiği, 2,5 milyon kişiye de maaş ödediği bilgisini verdi.

VakıfBank'ı, "kamunun en özel bankası" olarak nitelendiren Çelebi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Teknoloji imkanlarını sonuna kadar kullanarak gençlere de hitap ediyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik ürün geliştiriyoruz. Geleceğin iş adamı, çalışanı gözüyle baktığımız için gençlere dönük ilk hesabını VakıfBank'tan açsın, ilk kartını VakıfBank'tan kullansın düşüncesiyle hareket ediyoruz. Harç, OGS, gibi ödemeleri mobil bankacılık üzerinden yapabiliyoruz. Teknolojiyi yaygın olarak kullanıyoruz. Dijital bankacılık bizim gündemimizde ve bugünün gençlerinin en büyük beklentisi olan hızlı dönüşü sağlıyoruz. MSS'yi üniversite kayıt döneminde harçlar için üniversitelere de taşıyacağız. VakıfBank, MSS ile gençler için harç ve kayıt döneminde üniversitelere gidecek ve işlemlerin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine aracılık edecek."