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VakıfBank mobilde temassız ödeme kolaylığı

- VakıfBank, Mobil Bankacılık uygulamasında ‘temassız ödeme’ özelliğini aktive etti

VakıfBank mobilde temassız ödeme kolaylığı
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İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bireysel kredi kartı sahipleri için Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden temassız ödeme özelliğini sunuyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dijital çözümleriyle müşterilerinin "yanındaki güç" olan VakıfBank, bireysel kredi kartı sahipleri için Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden temassız ödeme özelliğini hayata geçirdi.

Müşteriler, kredi kartlarını uygulama üzerinde bir kez tanımladıktan sonra temassız POS cihazlarına sadece cep telefonlarını okutarak hızlı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecekler. Böylelikle alışverişler pratikleşirken herhangi bir güvenlik endişesi de yaşanmayacak.

Kullanıcılar, Mobil Bankacılık uygulamasında yer alan "Mobil Temassız Ödeme İşlemleri" menüsünden kartlarını mobil işleme tanıttıktan sonra 90 TL altındaki alışverişlerini temassız POS cihazlarına telefonlarını okutarak yapabilecekler. 90 TL üzeri işlemlerde ise kullanıcıların cep telefonlarını POS cihazına okuttuktan sonra kart şifrelerini girmeleri gerekecek. Temassız ödeme özelliğini kullanmak için Google Play’den ‘VakıfBank Mobil Bankacılık’ uygulamasını indirmek ve aktive etmek yeterli oluyor. Özellik, NFC teknolojisini destekleyen ve Android 5.0 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlarda çalışıyor.

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