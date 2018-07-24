VakıfBank, MTV'de 2 taksit fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 31 Temmuz'da sona erecek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesini VakıfBank kredi kartlarından herhangi biriyle gerçekleştiren müşterilerine 2 taksit fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, vergi ödemelerinde de müşterilerinin yanındaki güç olmaya devam eden VakıfBank, motorlu araç sahiplerinin yılda 2 kez ödemek zorunda olduğu MTV için kampanya başlattı.

VakıfBank, tüm kredi kartlarının dahil olduğu kampanya kapsamında, müşterilerine peşin ya da 2 taksitle ödeme imkanı sağlıyor.



MTV ödemesi kampanyası sadece internet bankacılığı, mobil bankacılık, www.vakifkart.com.tr, şubeler, ATM'ler ve çağrı merkezi aracılığıyla yapılan işlemlerde geçerli olabiliyor. İlgili kanallardan yapılan işlemlerde peşin ve ücretsiz 2 taksit seçeneği sunulurken, işlemler için herhangi bir masraf alınmıyor.

VakıfBank kredi kartlarına, gib.gov.tr den yapılacak MTV ödemelerinde peşin olarak ödeme imkanı da sunuluyor.