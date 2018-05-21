VakıfBank'tan yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 51 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 51 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank'ın konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, VakıfBank 2018 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 1,3 milyar TL brüt karından 248 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 51 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 28 artışla 282 milyar TL’ye yaklaştı. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı destek ise 250 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kredi büyüme oranı büyük bankalar arasındaki en yüksek büyüme olarak öne çıktı.

VakıfBank’ın toplam mevduatı yıllık yüzde 25 büyüme ile 162 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyrek finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilir şekilde büyümeye ve milli ekonomiye destek olmaya devam ettik. Nakdi kredilerimiz bu çeyrek yüzde 6,8 artarak 195 milyar TL seviyesini, gayri nakdi kredilerimiz ise yüzde 8,8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığımız destek 250 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde gerek kamu gerek özel tüm büyük bankalar içinde en yüksek kredi büyümesine imza attık. Bu büyüme oranları, 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılının ilk çeyreğinde de elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizi ve ülke ekonomisine en çok katkı yapan bankaların başında geldiğimizi net bir şekilde göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Bu durumun doğal sonucu olarak hemen her alanda pazar payı kazanmaya devam ettiklerini belirten Özcan, güçlü sermaye yapısı, yüksek likidite ve iyi yönetilen aktif/pasif dengesi ile VakıfBank’ın etkinliğinin her geçen gün artarak güçlendiğini aktardı.

- Tüm temel bilanço kalemlerinde pazar payı kazanımı devam etti



Özcan, geçen yılın aynı döneminde yüzde 8,4 olan toplam kredilerdeki pazar payının yüzde 8,9 seviyesine, TL kredilerdeki pazar payının yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,4 seviyesine, toplam mevduattaki pazar payının yüzde 8,6 seviyesinden yüzde 9,1 seviyesine, TL mevduattaki pazar payının ise yüzde 10,5 seviyesinden yüzde 11 seviyesine yükseldiğini belirterek, "Müşteri odaklı hizmet anlayışımız gereği özellikle dijital bankacılığa yaptığımız yatırımlar ile tüm bireysel, KOBİ, ticari ve kurumsal müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalite ve hızını artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtdışı borçlanma tarafında Türkiye’ye uygun maliyet ve uzun vadeli kaynak getirmeye devam ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

“Ocak ayında orta vadeli tahvil ihraç programımız (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli, 650 milyon dolar tutarında eurobond ihracını gerçekleştirdik. Şubat ayında ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK- covered bond) programı kapsamında 5 yıl vadeli, 1 milyar TL’lik yeni bir ihraç gerçekleştirdik. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde yurtdışından ülkemize getirdiğimiz kaynak tutarı 1,8 milyar doları buldu. Bunun üzerine ayrıca Nisan ayında 1,3 milyar dolar büyüklüğüyle banka tarihinin en büyük sendikasyon kredisi işlemini gerçekleştirdik. Mayıs ayı başındaki 380 milyon dolarlık seküritizasyon ihracı ile uzun vadeli taze kaynak sağladık. Son dönemde küresel piyasalardaki özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik artan zorlayıcı koşullara rağmen, farklı yapılar ile ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye ve reel ekonomimizin ‘yanındaki güç’ olmaya devam edeceğiz."