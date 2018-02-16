VakıfBank, TurSEFF ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi enerji verimliliğinde buluştu

İSTANBUL (AA) - VakıfBank’ın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek oluşturduğu Yerel Yönetimler Bankacılığı birimi, belediyeler için sunduğu danışmanlık hizmeti kapsamında Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) uzmanları ile birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine eğitim verdi.

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın, yerel yönetimlerin talep ve ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin bir şekilde çözebilmek, belediyeler ile bağlı kuruluş ve iştiraklerine özel bankacılık hizmeti sunmak üzere, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Yerel Yönetimler Bankacılığı birimi, TurSEFF iş birliği ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle bir araya geldi.

Belediyeye ait projelerin değerlendirilmesi ve var olan potansiyelinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı eğitimde, TurSEFF teknik destek hizmetleri, yerel yönetimlerin kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki rolü, yerel yönetimler için kaynak verimliliği potansiyelleri, yerel yönetimlerin uygulayabileceği başlıca yenilenebilir enerji yatırımları, ESCO tanıtımı, TurSEFF başvuru ve proje değerlendirme süreçleri gibi pek çok konuya değinildi.

Ayrıca, yurt dışı kaynaklardan temin edilen enerji verimliliği, çevresel fonların tanıtımı ve uygulanma süreçlerinin de aktarıldığı eğitimde VakıfBank, belediyelere tasarruf sağlayacak yenilikçi projelerini de paylaştı.





- 450 kişiden oluşan uzman kadroyla hizmet veriyor





Danışmanlık hizmetinin yanı sıra sunduğu finansal destekle de belediyelerinin yanındaki güç olan VakıfBank, belediyelerin alt yapı, ulaşım, çevresel, su yönetimi ve enerji verimliliği projelerine, yenilenebilir enerji verimliliği teknolojileri alanında 450 kişiden oluşan uzman kadrosuyla hizmet veriyor.



Kamu ihale kurumu satın alma süreçlerine de doğrudan teknik destek sağlayan VakıfBank, belediyelere projelerini kolaylıkla hayata geçirebilmeleri için uzun vadeli ve ödemesiz dönemler ile uygun fonlama maliyetleri içeren finansman desteği sağlıyor.

VakıfBank Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama Başkanı Mustafa Özbey, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Türkiye’de ilk kez bankamız tarafından kurulan Yerel Yönetimler Bankacılığı birimimizle belediyelerimize bir yandan finansal çözümler sunarken, bir yandan da danışmanlık yoluyla katkı sunuyoruz. Bu danışmalık uygulamalarından birini de TurSEFF işbirliği ile ülke ekonomisine ve şehir halkına önemli katkılar sağlayan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri için gerçekleştirdik.”ifadelerini kullandı.



