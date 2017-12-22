VakıfBank üst yönetiminin

ADANA (AA) - VakıfBank, "Anadolu Zirveleri" etkinliğinin üçüncüsünü Adana'da gerçekleştirdi.

Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, Genel Müdür Mehmet Emin Özcan ile yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları ve VakıfBank grubu bağlı ortaklıklarının genel müdürleri, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Bankanın bölge yönetimi ve şube müdürleriyle bir araya gelen VakıfBank heyeti, bölgede gerçekleştirdikleri çalışmaları detaylandıran ve yeni yatırımlarını planlayan toplantılar düzenledi.

VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, VakıfBank ailesi olarak en üst düzey bürokratlarıyla, devletin temsilcileri, iş dünyası ve bütün Adana'yla kucaklaşmak, tanışmak için kente geldiklerini belirtti.

Adana ve Çukurova'ya sundukları hizmetleri anlatmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve bu hizmetleriyle ülkeye daha fazla katkı sağlamak niyetiyle temaslarda bulunduklarını ifade eden Alptekin, kendilerine gösterilen ilgi için teşekkür etti.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan da 8 bin yıllık geçmişiyle 10 büyük medeniyete ev sahipliği yapan, nice kahramanlar yetiştirip destanlar yazan Adana’nın, VakıfBank ailesi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Özcan, şöyle devam etti:

"Güçlü, kalkınan, tüm dünyanın gıptayla baktığı yeni bir Türkiye var. Biz de müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, güçlü Türkiye ekonomisine daha fazla destek olabilmek ve VakıfBank'ın gücüne güç katabilmek için yeni dönem vizyonumuzu 'Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası' olarak belirledik. Bu vizyon doğrultusunda, ülkemizin her bir köşesini ziyaret edip bizden ne beklendiğini yerinde dinlemek ve ihtiyaçları yerinde tespit etmek için yollara düştük. Bu düşüncelerle buradayız."

- "8,1 milyar lira nakdi kredi kullandırdık"

Adana ve Çukurova bölgesine gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi veren Özcan, "Yılın dokuz ayında Adana'da 3,2 milyar lira, bölge genelinde ise 8,1 milyar lira nakdi kredi kullandırdık. Mevduat tarafında ise 5 milyar liranın altında kaldığımızı görüyoruz. Yani, VakıfBank olarak bölgemizden topladığımız kaynaktan daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bulunuyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu dengeyi kuracak şekilde işbirliklerimizi artıracağız. Yine yılın dokuz ayında Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında Adana'daki KOBİ'lerimize 560 milyon lira, bölge genelindeki KOBİ’lerimize ise toplam 1,3 milyar liralık kaynak kullandırdık." ifadesini kullandı.

Özcan, sektörde bir ilki gerçekleştirerek, Yerel Yönetimler Bankacılığı Pazarlama birimini kurduklarını ve bu sayede belediyelere, bağlı kuruluşlarına ve iştiraklerine özel bankacılık hizmeti sunduklarını anlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adana ve bölgedeki tüm belediyelere önemli destekler sağlayacaklarını ifade eden Özcan, özellikle alt ve üst yapı ile ulaşım projelerinde, enerji verimliliğinde ve nakit yönetimi ürünlerinde önemli işbirliklerine imza atmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Mobil bankacılık kullanım oranı artıyor"

Tüm bankacılık işlemlerinde teknolojik altyapılarını, günün şartlarına ve müşteri beklenti ve alışkanlıklarına uygun hale getirdiklerini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Bugün, hız ve kalite, hizmet seçiminde en önemli parametre haline geldi. Bu sebeple tüm bankacılık işlemlerinde, teknolojik altyapımızı günümüz şartlarına ve elbette müşteri beklenti ve alışkanlıklarına uygun hale getiriyoruz. Bugün, bankamızda gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 90’ından fazlası dijital kanallarımızdan yapılmaktadır. Mobil bankacılık kullanıcı sayımız yılın dokuz ayında yüzde 44'lük bir artış göstererek 2 milyonun üzerine çıkmıştır."

Özcan, VakıfBank olarak, Adana ve Çukurova'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini, bugün kentte 20 şube ve 273 personel, bölge genelinde ise 49 şube, 652 personel ve bölge müdürlüğü aracılığıyla Çukurova'ya hizmet vermeye devam ettiklerini aktardı.

VakıfBank'ın düzenlediği davete katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de VakıfBank’ın yerel yönetim bankacılığı birimiyle çalıştıklarını ve kentte yaptıkları bütün altyapı yatırımlarında VakıfBank'ın desteğini aldıklarını kaydetti.