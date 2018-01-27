VakıfBank yönetiminin İzmir ziyareti

İZMİR (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve Genel Müdür Yardımcıları, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Özcan, yardımcıları ve bölge yöneticilerinin de dahil olduğu heyet, Ayyıldız ve Kocaoğlu’nu ziyaret ederek bankanın İzmir ve bölgedeki çalışmaları hakında bilgi verdi.

VakıfBank heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Kocaoğlu, Aliağa - Menderes İZBAN hattının borç yapılandırma sürecinde VakıfBank'tan önemli bir destek aldıklarının altını çizdi.

VakıfBank'la ilişkilerinin güvene dayalı olarak ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Kocaoğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak VakıfBank'la çalışmaktan oldukça memnunuz. Bankaların belediyelere eğilmesinde büyük fayda var. Büyük belediyelerin raylı sitem ve metro gibi yatırımları için yurt dışı kaynaklarını getirip, uzun vadeli düşük faizli finansman bulmaları gerekiyor. Belediyelerin finans dengesi kurmasında yardımcı olunduğu zaman bankacılık açısından büyük fırsatlar doğuyor." dedi.

- "Yerel Yönetim Bankacılığı ile Türkiye’de bir ilke imza attık"



Ziyaretlerinde VakıfBank'ın yeni dönem vizyonuna dikkati çeken Özcan da dış ticaret, sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere İzmir ve bölge genelinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle tüm ihtiyaçlara ektin çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Sektörde bir ilki gerçekleştirerek, Yerel Yönetimler Bankacılığı birimini kurduklarını ifade eden Özcan, şunları söyledi:

"Yerel yönetimlere özel bir önem veriyoruz. Özellikle belediyelerimizle, alt ve üst yapı projelerinde, ulaşım projelerinde, enerji verimliliğinde, nakit yönetimi ve tahsilat ürünlerinde önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Uluslararası piyasalardan temin edilen kredilerden yerel yönetimlerin de yararlanmasını sağlayarak finansman maliyetlerini azaltıyoruz. İzmir ve bölgedeki diğer belediyeleri de aynı hizmetlerle destekliyoruz."

Son derece başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Özcan, ilk aşamada 500 milyon dolar olarak belirledikleri ihraç tutarını işleme gelen güçlü talep nedeniyle 650 milyon dolara çıkarmayı kararlaştırdıklarını kaydetti.