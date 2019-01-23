VakıfBank yurt dışından

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye’de açık ara en çok ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-covered bond) ihracı yapan banka olarak, sektördeki öncü konumumuz söz konusu en uzun vadeli yeni ihraç ile perçinlenmiştir." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, ipotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında 8 yıl vadeli, 396 milyon lira tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirdi. Tahsisli satış formatında yapılan ihraç işleminin yatırımcısı uluslararası bir yatırım bankası olurken, hazine işlemleri altında gerçekleştirilen swap işlemleri dahil elde edilen yurt dışı kaynak tutarının büyüklüğü ise 550 milyon lira seviyesine ulaştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2016 yılında kurdukları konut kredilerine dayalı ipotek teminatlı menkul kıymet programı kapsamında yurt içine ve yurt dışına hem avro hem TL cinsi oldukça başarılı ihraçlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Program kapsamında önceki ihraçlarının genellikle 5 yıl vadeli olduğunu söz konusu işlemin ise 8 yıl vadeli olarak gerçekleştiğini ifade eden Özcan, "Böylelikle bu ihraç, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en uzun vadeli İTMK işlemi oldu. Bu tür uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni yurt dışı kaynaklar, bankacılık sektörümüzün yapısal problemlerinden olan 'vade uyumsuzluğunun' en aza indirgenmesi noktasında oldukça faydalı olmaktadır. Türkiye'de açık ara en çok İTMK ihracı yapan banka olarak, sektördeki öncü konumumuz söz konusu en uzun vadeli yeni ihraç ile perçinlenmiştir. Bu vesile ile ihraç işlemine ve hazine işlemlerine katılan bankalara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, teminatlı yapısı nedeniyle İTMK ihraçlarında oluşan maliyetlerin diğer fonlama kaynaklarına göre oldukça düşük seviyede gerçekleştiğini aktardı.

VakıfBank olarak Türkiye'de öncüsü oldukları İTMK ve diğer yapılandırılmış finansman ürünleri aracılığı ile yurt dışından hem TL hem YP cinsi, uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklar getirmeye devam edeceklerinin altını çizen Özcan, "Bu kaynakları reel ekonomimizin kullanımına sunarak mili ekonomimizin 'yanındaki güç' olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.