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VakıfBank'ta üst düzey atama

- VakıfBank Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi

VakıfBank'ta üst düzey atama

İSTANBUL (AA) - VakıfBank bünyesinde 27 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih, Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 1963'te Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğan Üstünsalih, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu.

Verilen bilgilere göre, Gazi Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yapan Üstünsalih, bankacılık kariyerine 1991 'de VakıfBank'ta programcı olarak başladı. Üstünsalih, bankanın çeşitli şube ve birimlerinde müdür olarak görev yaptıktan sonra, EBİS, Bireysel Bankacılık, Bankacılık Operasyonları, Temel Bankacılık Uygulama Geliştirme Başkanlığı birimlerinde başkanlık yaptı.

Halen Güneş Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği, Vakıf Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Denetçiliği görevlerini sürdüren Üstünsalih, birçok vakıf ve dernekte de görev almıştır. Abdi Serdar Üstünsalih, evli ve iki çocuk babasıdır.

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