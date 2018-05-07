VakıfBank'tan 380 milyon dolarlık yeni seküritizasyon işlemi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında 380 milyon dolarlık yeni bir kaynak temin etti.

Bankanın açıklamasına göre, 6 ayrı dilimde dolar ve avro cinsinden sağlanan kaynağın vadesi 5 yıl olurken, işleme kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından, yatırım yapılabilir seviyenin iki derece üzerinde, BBB+ notu verildi.



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bu yıl yapılan eurobond ihracı ve sendikasyon kredisi işlemi ardından seküritizasyon programı kapsamında elde edilen 5 yıl vadeli 380 milyon dolarlık yeni kaynaktan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Türkiye aleyhine oynanmaya çalışılan her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri işlemlerin ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesi olduğunu aktaran Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşından beri ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı (İTMK- Covered bond), eurobond ihracı, sendikasyon kredisi ve seküritizasyon işlemleri aracılığı ile TL, dolar ve avro cinsinden ülkemize getirdiğimiz yurt dışı kaynak tutarı toplamda 2,5 milyar doları aşmıştır. Milli ekonomimizin yanındaki güç olarak, yurt dışından sağladığımız uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakları reel ekonomimizin hizmetine sunmaya var gücümüzle devam ediyoruz."





- "İş birliğini artıracağız"





Özcan, VakıfBank olarak uzun yıllardır seküritizasyon işlemleri aracılığı ile yurt dışı kaynak temin ettiklerini belirterek, şu değerlendiremlerde bulundu:

"Halihazırda yurt dışı borçlanmalarımızda seküritizasyon programına ek olarak ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK-Covered bond) ve orta vadeli tahvil ihraç (GMTN) programlarımızı aktif olarak kullanıyoruz. Yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı, bu programlar içindeki en eskisi olarak ön plana çıkıyor. Gerçekleştirdiğimiz 380 milyon dolarlık işlemle seküritizasyon programı kapsamında elde ettiğimiz toplam kaynak tutarı bugün itibariyle 1,9 milyar dolara ulaştı. Bu vesileyle seküritizasyon işlemimize destek olan 6 muhabir bankamıza bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek nisan ayındaki sendikasyon kredisine gerekse söz konusu seküritizasyon işlemine katılan bankalarla her alanda yakın iş birliğimizi ve işlem hacimlerimizi artırmaya kararlıyız."