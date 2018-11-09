VakıfBank’tan 9 ayda ekonomiye 308 milyar TL destek

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, bu yılın 9 ayında ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile 308 milyar TL destek verdi.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank’ın aktif büyüklüğü 353 milyar TL’yi aşarken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 308 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2018'in 9 ayında ulaştığı 3 milyar 819 milyon TL brüt karından 709 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 3 milyar 110 milyon TL net kar elde etti.

Bu dönemde VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 16,6 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada VakıfBank'ın 2018 yılı 9 aylık finansal performansına ilişkin görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, gelişmekte olan ülkelere yönelik risklerin ve piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde Türk Bankacılık Sektörü'nün, son yıllardaki en büyük stres testlerinden birini başarıyla atlattığını kaydetti.

VakıfBank olarak bu zorlu dönemde mutlak müşteri memnuniyeti anlayışını, sağlam bilanço ve yüksek likidite ile birleştirerek yılın dokuz ayını başarıyla tamamladıklarını ifade eden Özcan, "Eylül ayı sonu itibarıyla nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamasının üzerinde, yüzde 35 büyüyerek 235 milyar TL’yi, toplam aktiflerimiz ise yüzde 43 büyüme ile 353 milyar TL’yi aştı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yılın 9 ayında da gerek hane halkının gerekse reel sektörün ‘yanındaki güç’ olarak tüm kredi segmentlerinde pazar payımızı artırdık. 950 şubemiz ve verimlilik odaklı çalışma anlayışımız ile milli ekonomimizin yanındaki güç olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, krediler aracılığıyla reel ekonominin ve hane halkının finansal ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretirken, pro-aktif bilanço yönetimi anlayışı kapsamında likidite ve sermaye tarafında önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 5 milyar TL’lik ilave ana sermaye hükümlerini haiz tahvil ihracı sayesinde ‘Sermaye Yeterliliği Rasyomuz’ yüzde 17,23 seviyesine ulaştı. Bu oran, rakip bankalar arasında da en iyilerden biri olarak öne çıktı. Diğer taraftan, eylül ayı sonunda seküritizasyon programımız kapsamında 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarında bir ihraç gerçekleştirdik. Türk bankalarının yurt dışı borçlanma kapasitelerine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde yeni, uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı kaynaklar getirmemiz, yatırımcılar nezdinde Bankamızın itibar ve kredibilitesinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha göstermiştir."



Özcan, VakıfBank olarak son dönemde öncelik verdikleri diğer bir önemli alanın da dijital bankacılık olduğunun, dönüşüm sürecinin merkezinde ise "müşteri deneyimi" ve "dijitalleşme"nin bulunduğunun bilgisini verdi.

Bu yılın 9 ayında yapılan tüm bankacılık işlemlerinin yüzde 93’ünden fazlasının şube dışı kanallardan gerçekleştiğini ifade eden Özcan, bugün itibarıyla 3,3 milyondan fazla kullanıcısı bulunan mobil bankacılık uygulamasıyla müşterilere, basit, yalın ve kullanıcı dostu bir platform sunduklarını bildirdi.

Özcan, dijital bankacılığa yaptıkları yatırımlar ile şube dışı kanalları daha etkin bir şekilde kullanmayı, verimliliği artırmayı ve dijital platformlardan pazarlama kapasitelerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



