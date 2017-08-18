VakıfBank'tan

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi müşteri ihtiyaçlarını "Geleneksel Bayram Kredisi" ile karşılıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank müşterileri, 48 aya varan vade, uygun ödeme koşulları ve faiz oranlarıyla 90 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

VakıfBank'ta kamu, özel sektör çalışanları ve emekliler, uygun faiz oranlarıyla bin liradan 90 bin liraya kadar "Geleneksel Bayram Kredisi" kullanabiliyor.

VakıfBank'ın Kurban Bayramı'na yeni bir otomobille girmek isteyenler için bayram kampanyası dahilinde hazırladığı "Bayrama Özel 0 Km Taşıt Kredisi" ise yine uygun faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleriyle 250 bin liraya kadar limit imkanı sunuyor.