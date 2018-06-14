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VakıfBank’tan İmar Barışı'na özel kredi

- Vakıfbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı imar barışı sürecinde ruhsatsız yapılarına yasallık kazandırmak isteyenlerin nakit ihtiyaçları için kampanya başlatan ilk banka oldu

VakıfBank’tan İmar Barışı'na özel kredi

İSTANBUL (AA) - Vakıfbank, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı imar barışı sürecinde ruhsatsız yapılarına yasallık kazandırmak isteyenlerin nakit ihtiyaçları için kampanya başlatan ilk banka oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank şubelerinden ve 20 bin liraya kadar kullanılabilecek İmar Barışı Kredisi'nden kamu veya özel sektörde bir işverene bağlı ve ücret karşılığında çalışan kişiler, emekliler, diplomalı meslek sahipleri ve benzeri bireysel nitelikli müşteriler yararlanabilecek.

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Vakıfbank
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