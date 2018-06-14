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VakıfBank’tan ‘İmar Barışı’na özel kredi

VakıfBank’tan ‘İmar Barışı’na özel kredi
“Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” VakıfBank, yine bir ilke imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı ‘İmar Barışı’ sürecinde ruhsatsız yapılarına yasallık kazandırmak isteyenlerin nakit ihtiyaçlarını ‘İmar Barışı Kredisi’yle karşılayan VakıfBank, bu kapsamda kampanya başlatan ilk banka oldu.

VakıfBank, ‘İmar Barışı’ sürecinde de müşterisinin ‘yanındaki güç’ olmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için başlattığı ‘İmar Barışı’na kredi kampanyasıyla destek veren VakıfBank, bu kapsamda özel bir kredi çalışması yapan ilk banka oldu.
Krediden kimler yararlanabilecek?

VakıfBank şubelerinden ve 20 bin TL’ye kadar kullanılabilecek ‘İmar Barışı Kredisi’nden kamu veya özel sektörde bir işverene bağlı ve ücret karşılığında çalışan kişiler, emekliler, diplomalı meslek sahipleri vb. bireysel nitelikli müşteriler yararlanabilecek. Kredi ile ilgili detaylı bilgiye www.vakifbank.com.tr adresinden erişilebilir.
 
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