VakıfBank'tan İzmir iş dünyasına özel kredi

İZMİR (AA) - VakıfBank ile İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) arasında kentteki imalatçı ve ihracatçı firmalara yönelik kredi protokolü imzalandı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Oda'da düzenlenen törende, VakıfBank'ın son aylarda Türk ekonomisine katkı sağlamak için birçok finansal imkan sunduğunu söyledi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, banka müdürlerinin piyasada nabız yoklaması yapmaları gerektiğini ifade etti.

Son günlerde bunun yapıldığını gördüğünü ve çok sevindiğini dile getiren Yorgancılar, "Bankacılık sistemi çalışmadan piyasanın açılması mümkün olmaz. Sadece kamu bankalarının değil bütün bankaların taşın altına elini koyması gerekiyor. Faizler düştüğü zaman sistem otomatik olarak çalışacaktır." dedi.

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de spekülatif kur atağıyla başlayan türbülans döneminde kamu bankaları ve birkaç özel banka dışında bankacılık sektörünün adeta oyuna ara verdiğini söyledi.

Bankaların ülke ekonomisinin saygınlığını düşünmek zorunda olduğunu vurgulayan Kestelli, "Sadece yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde değil geçmişte de piyasa dostu bir politika izlemeyi prensip edinmiş bankalardan biri olan Vakıflar Bankasına, bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bankalarımız bilmelidirler ki İzmir Türkiye'nin yükselen yıldızıdır ve sanayicisinden tüccarına, çiftçisinden ihracatçısına kadar bu kente verilen her kuruş kredi, ülke için fayda olarak misliyle dönecektir." diye konuştu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu protokolle getirilen şartların diğer bankalara da örnek olmasını temenni ettiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından Özgener, Yorgancılar, Kestelli ve Eskinazi ile VakıfBank Ege Birinci Bölge Müdürü Tuna Turgut ve Ege İkinci Bölge Müdürü Hayati Yaman protokolü imzaladı.

- Protokol ne getiriyor?

Söz konusu protokol kapsamında birlik ve odaların imalatçı ve ihracatçı üyelerine aylık yüzde 1,45 faiz oranıyla 60 aya kadar kredi imkanı sağlanacak, 6 aya kadar ödemesiz bir dönem olanağı sunulacak.

İmalatçı üyelere makine alımlarına yönelik azami 60 ay ve yüzde 1,59 faiz oranıyla kredi imkanı sağlanan protokolle, teminat mektubu için yüzde 1,25 ile 1,75 aralığında komisyon oranları belirlendi.

İşyeri edindirme kredisinde 84 aya kadar, araç kredilerinde ise 60 aya kadar vade imkanı getiren protokol kapsamında kredi kullananlar, çek karnesi bedeli ve istihbarat masrafından da bir defaya mahsus muaf tutulacak.

Üyelere, e-fatura ve e-defter hizmetleri banka cari fiyatları üzerinden yüzde 25 indirimle uygulanacak ve 60 ay vadeli ve ekstra masraf olmadan Dünya Bankası KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kullandırılacak.



