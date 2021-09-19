Vali gıda devini ziyaret etti bilgi aldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kibar Holding bünyesinde 1998 yılında kurulan ve bugün gelinen noktada günde 4.500 ton taze domates işleyebilme, 4 milyon adet ambalajlı ürün üretebilme kapasitesiyle Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisi olan Assan Foods’un Susurluk fabrikasını ziyaret etti.

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu’nun ev sahipliği yaptığı ziyarette, Vali Hasan Şıldak iç pazardaki güçlü konumunun yanı sıra, 4 farklı kıtada 50’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Assan Foods’un ve Susurluk fabrikasının faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, incelemelerde bulundu ve çalışanlarla sohbet etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a ziyaretinde, Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, Balıkesir İl Emniyet Müdürü 1.Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb.Tarık Hekimoğlu, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan da eşlik ettiler.

Assan Foods Susurluk fabrikası, Kibar Holding tarafından, salça üretiminde kullanılan ve yassı şekle sahip endüstriyel domateslerin ülkemizde en yoğun olarak yetiştirildiği Karacabey Ovası’nın yanında en yeni teknolojilerle kuruldu. Dünyanın dört bir yanından edindiği ve Türkiye’deki müşterilerinin talepleri doğrultusunda kapasite arttıran ve yeni teknolojilere sürekli yatırım yapan şirket, bugün Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisi haline geldi.

Küresel sağlık krizine rağmen 2020 yılında çift haneli ciro büyümesi elde eden Assan Foods, ihracatını da dolar bazında yüzde 13 artırma başarısı gösterdi.

Assan Foods’un global arenadaki başarıları sonucunda, bu yıl Haziran ayında, Kibar Holding ve dünya gıda devi Kraft Heinz arasında, Assan Foods hisselerinin satışını öngören bir mutabakat imzalandı. Satış işlemi, hali hazırda Rekabet Kurumu onay sürecinde bulunuyor.