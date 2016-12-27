Valizden uyuşturucu yapımında kullanılan madde çıktı

ANKARA (AA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, bir yolcunun valizindeki paketlerde uyuşturucu yapımında kullanılan 14 kilo 900 gram ham madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun valizinde bagaj kontrolü sırasında yoğunluk tespit edildi ve valizi açıldı.

Valizde 15 paket içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 14 kilo 900 gram ham madde "fub-amb" tespit edildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğinde ifadesi alındıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen söz konusu kişi tutuklandı.