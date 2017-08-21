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Van'da "Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi" düzenlenecek

- Şehrin ekonomisine ve yerel kalkınmasına önemli katkı sunması beklenen etkinlik 23-24 Ekim'de gerçekleştirilecek

Van'da

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından 23-24 Ekim'de Van'da Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi düzenleyecek.

Yapılan açıklamaya göre, dernek, yaptığı iş birliktelikleriyle yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atarak, toplumun yaşam kalitesini arttıran, kent hayatında farkındalık sağlayan şehircilik alanında düzenlediği insan odaklı çalışmalarla ilgi toplamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'deki kentlerin tüm alanlarda gelişmesine katkı sunmak, ekonomisi güçlü marka şehirlerin oluşmasına uluslararası arenada destek olmak üzere düzenlenen etkinlikler kapsamında Van'da zirve gerçekleştirilecek.

Kent Ekonomisi Ve Yerel Kalkınma Zirvesi başlıklı etkinlik 23-24 Ekim'de Elite World Van Otel'de düzenlenecek.


- "Yerli ve yabancı önemli misafirleri ağırlayacağız"


Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Uluslararası Altın Kentler Derneği Başkanı Cenap Tuncer, yurt içinden ve yurt dışından önemli misafirleri Van'da ağırlayacaklarını kaydederek, başta hükumet temsilcileri olmak üzere, ekonomistler, kent bilimcileri, iş adamları, sivil toplum örgütleri, ulusal basın temsilcileri ve daha pek çok seçkin davetlinin konuşmacı olarak katılacağını anlattı.

Van'ın yerel kalkınmasının ve şehrin ekonomisinin konunun uzmanı konuşmacılarca pek çok yönüyle ele alınarak tartışılacağını aktaran Tuncer, ayrıca Van'ın sorunlarına hükumet temsilcileri ve konunun tüm taraflarınca hep birlikte çözüm önerileri arayacaklarını bildirdi.

Tuncer, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek etkinliğin Van ekonomisine ve yerel kalkınmasına ciddi katkı sunacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü derneğimizin önemli bir misyonu sadece etkinlik düzenlemek değil, kenti yönetenlerin ve sorumluluk sahiplerinin yaptığı çalışmaları yakından takip ederek bir hafıza oluşturmak, varsa eksiklikler altını çizmek, başarılı yapılan çalışmalara destek olmak sonraki etkinliklerde gelişme süreçlerini doğrudan halka anlatarak toplum nezdinde farkındalık sağlayarak halkımızın bilinçlenmesini sağlamaktır. 23-24 Ekim'de Van'ı seven herkesi zirveye davet ediyoruz."

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