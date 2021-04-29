Vanilya zengini Madagaskar'da iş fırsatlarını anlattı

DEİK / Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı Yalçın Kıroğlu Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Ticari Diploması Yolculuğu'nun konuğu oldu. Türkiye ile Madagaskar arasındaki ticari ilişkileri anlatan Başkan Kıroğlu Türk iş yürütme hakkında bilgi verdi.

EGD ve DEİK'in har Salı düzenlediği ve iş konseyi başkanlarının konuk olduğu toplantıların çok önemli belirten belirten olduğunu belirten olduğunu belirten Yalçın Kıroğlu şöyle konuştu:

“Madagaskar dünyanın ikinci büyük adası… 28 milyon nüfusu var. Bu nüfusta gençlerin oranı hayli yüksek. Ülkede endüstri neredeyse sıfır. Tam bir tarım ülkesi. Bu Ülkede bakıldığında ülke ülkesi. Her türlü tarım aletin ihtiyaç var. Traktörden kazmaya… Aynı şekilde her türlü gıda ürünü satılabilir. Türk iş insanlarının mutlaka hedefine alması gereken bir ülke. "

Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyesi ve Akşam Gazetesi Ekonomi Editörü Özgül Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Madagaskar'ın vanilya, kahve ve kokao zengini olduğunun belirten Yalçın Kıroğlu, “Vanilya fiyatları son 10 yılda 10 kat arttı. Ülkeye zenginlik kattı. Kahvesi çok iyi. Biz bu kahveyi alıp kavurup tekrar bu sınırdışı satıyoruz. Yine ülkenin en uç noktasında saf kahve gördük. İzmirli bir firma satmış. Bu çok önemli faaliyet var. Değerlendirmeli ”yorumunu yaptı.

Türk Hava Yolları'nın uçuşları sayesinde 100'e yakın Türk iş insanın bu iş faaliyet gösterdiğini belirten Kıroğlu, “Ülkede değerli madenler var. Firmalar firmalari çıkarıyor. Zümrüt ve altın gibi değerli madenler var. Önemsiz önümüzdeki günlerde para tam 7 milyar dolarlık altyapı yatırımları yapılacak. Bunları talip olabiliriz. Ayrıca bu ülkenin elektrik üretiminin yüzde 20'si bir Türk firması tarafından gerçekleştiriliyor. Ülkeye değil yabancıiz. Ama daha çok çalışmalıyız ”dedi.

Madagaskar ile ilgili videoya aşağıda aşağıdaki bağlantı

https://www.youtube.com/watch?v=52KR9-P6kdQ