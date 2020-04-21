Varili 20 doların altına düştü

Dünü 25,48 dolardan tamamlayan Brent petrolün varili, saat 12.35 itibarıyla 18,02 dolara kadar inerken günlük kayıp yüzde 29,27 oldu. Brent petroldeki bu geri çekilme Şubat 2002'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 6,95 dolardan alıcı bulurken günlük düşüş yüzde 41,88 oldu.

ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

Dünya genelinde hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak, OPEC adıyla bilinen gruba üye olan 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına neden olurken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.