Varyap'tan Bodrum'a 120 milyon avroluk turizm yatırımı

İSTANBUL (AA) - Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Erdinç Varlıbaş, "Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach projesi toplam 30 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. Projemizin toplam yatırım tutarı 120 milyon avroyu buluyor." dedi.

Varyap, Bodrum Yalıkavak’ta hayata geçirdiği "Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach" projesinin otel bölümü için otel zincirlerinden Hyatt Centric ile anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın imza töreni Varyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Erdinç Varlıbaş, Hyatt International EAME Bölgesi İş Geliştirme ve Gayrimenkulden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Penev ve Access Otelcilik ve Turizm Yatırım Danışmanlığı Başkanı Haluk Özdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach" projesinin şirketin ilk turizm sektöründeki ilk yatırımı olduğunu anımsatan Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Projemiz, bundan 25 yıl önce o zamanki Yönetim Kurulu Başkanımız Süleyman Varlıbaş'ın yapmış olduğu yatırımın sonucu. O arsa 25 yıl önce temin edilmiş bir arsa. Proje içinde 77 odalı, kendine özel plajı olan ve her odasında sonsuz deniz manzarası sunan bir otel mevcut. Bunun yanında bir artı bir ile dört artı bir büyüklüğünde residences'lardan oluşan toplam 62 adet özel residences mevcut. Bunların da hepsi sonsuz deniz manzarasına sahip. Hepsinin önünde de, yine uluslararası bir markayı getirmeyi planladığımız beach clup yer alacak. Muhtemelen oraya da Yunanistan'ın turizm bölgelerinden birinde yer alan bir markayı projenin içine getireceğiz.

Projenin inşaatına başlandı. 2016 Ekim ayındaki sezonla birlikte inşaata başlandı ve bugün inşaatın yüzde 40'ı bitmiş durumda. Hedefimiz 2019 yazında bu oteli plajıyla birlikte açmak. 62 adet residences'ın 14'ü satıldı, kalanlar için satışlar devam ediyor."

Varlıbaş, konut alanında İstanbul'da büyük çaplı projeler yaptıklarını anımsatarak, bu projeleri yaparken tasarım ve yaşam tarzına önem verdiklerini, bu yüzden projelerin hızla satıldığını bildirdi.

Bodrum'da bundan sonra da benzer projeler geliştireceklerini dile getiren Varlıbaş, önümüzdeki 3 yıl içinde Bodrum'da Yalıkavak projesi büyüklüğünde iki üç adet daha projelerinin olacağını duyurdu.

- "2021 yılına kadar 500 yatak kapasitesine ulaşmak istiyoruz"

Varyap Yalıkavak Residences, Hotel & Beach projesinin toplam 30 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğunu belirten Varlıbaş, "Toplam yatırım tutarı 120 milyon avroyu buluyor. Bodrum'da bundan sonra gerçekleştireceğimiz projelerin büyüklükleri de aşağı yukarı bu çerçevede olacak." dedi.

Erdinç Varlıbaş, turizm sektörüne yapacakları yatırımların süreceğini bildirdi. Halihazırda başka girişimler olduğunu aktaran Varlıbaş, Varyap olarak Atina'nın şehir merkezinde kamuya ait bir binanın ihalesinde bulunduklarını ve ihalede birinci olduklarını, şu an sürecin sonlanmasını beklediklerini anlattı.

Varlıbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Katılmış olduğumuz bina projesinde de Hyatt ile birlikte yatırıma girme kararı aldık ve o teklifi verdik. Olursa yine Hyatt Centric ile açacağımız bir otel olacak. O proje ve Yalıkavak projesi ile 250 yatak kapasitesine ulaşmış oluyoruz ama hedefimiz önümüzdeki 3 yıl, 2021 yılına kadar toplam 500 yatak kapasitesine ulaşan Türkiye'de ve yakın bölgedeki ülkelerde otel yatırımları yapmak.

Türkiye'nin geleceğine, turizmine, potansiyeline çok inanıyoruz. Son 2-3 yıl içinde yaşamış olduğumuz, özellikle dış kaynaklı olaylar sebebiyle turizmde belli azalma oldu evet ama 3 yıl önce tüm dünyada parlayan bir yıldız olarak, kaliteli turist çeken bir ülke konumuna ilerliyordu. O ilerleme şu an yavaşlamış olsa da, Türkiye değerinden hiçbir şey kaybetmedi. Ekonomik olarak piyasalarda olumlu rakamlar var. Turist sayısında da, Türkiye'de son birkaç sene içinde gelmekten imtina eden turistler yeniden gelmeye başladı. Türkiye'de bu yatırımları yapmaktan dolayı rahatız ve devam edeceğiz."

- "Kurtköy'de 750 konutluk proje hazırlığı içindeyiz"

Varyap'ın devam eden projelerinden de bahseden Erdinç Varlıbaş, İstanbul, İzmir ve Bodrum'da konut yatırımları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İstanbul'da şu an devam eden işlerin satışlarının ve inşaatlarının bittiğini aktaran Varlıbaş, "İstanbul Kurtköy'de 750 konutluk, İzmir'de 350 konutluk proje hazırlığı içindeyiz. Bodrum'da da iki adet daha konut projesi hazırlığımız var. Atina'da 200 konuttan oluşan bir konut projesi hazırlığındayız, bunu da netleştiğinde paylaşacağız." dedi.

Taahhüt projeleri kapsamında yaptıkları çalışmalara da değinen Varlıbaş, geçen hafta katıldıkları projede birinci oldukları Aksaray Cezaevi Kompleksi projesinin de şu an gündemlerinde olduğunu, bu projeyi de 3 yıl içinde bitirileceğini aktardı.

- "Ekim ayında ilk dört yıldızlı otelimizi de İstanbul'da açmış olacağız"

Hyatt International EAME Bölgesi İş Geliştirme ve Gayrimenkulden Sorumlu Başkan Yardımcısı Peter Penev ise Varyap ile yaptıkları Franchis sözleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Penev, "Bu bizim Türkiye'deki ilk resort projemiz olacak. Aynı zamanda da Türkiye'deki beşinci otelimiz, önemli bir adım attık." dedi.

Hyatt Centric markası ile premium müşterilere hizmet vermeyi amaçladıklarını bildiren Penev, Bodrum'daki projenin markanın bu hedefine hizmet etmekte önemli bir adım olduğunu söyledi.

Peter Penev, Yalıkavak projesinin Bodrum'un kalbinde yer alan bir proje olacağına işarete ederek, "Türkiye'de bu deneyimleri varlığımızla daha da genişleteceğiz. Ekim ayında ilk dört yıldızlı otelimizi de İstanbul'da açmış olacağız. Bu sayede Türkiye'deki platformumuzu daha da büyütmüş olacağız. Varyap ile olan ilişkimizi daha da büyütüp Türkiye sınırları dışına taşıyarak daha da genişletmeyi planlıyoruz. Yalıkavak'ta bulunan projeyi, 2019 yılı ortası itibariyle açmış olmayı ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Hyatt International, Varyap'a isim hakkını verdi"

Access Otelcilik ve Turizm Yatırım Danışmanlığı Başkanı Haluk Özdoğan ise, Access olarak yatırımcılarla otel markalarını birleştirdiklerine işaret ederek, "Uluslararası otel markaları daha çok yönetim modeli ile Türkiye'ye gelmek istiyorlardı fakat bu projede isim hakkı, Franchis ile Hyatt International ikna oldu ve Varyap Holding'e bu imtiyazı tanıdı." diye konuştu.

Varyap adına kendilerinin de otelin işletmeciliğini üstlendiklerini belirten Özdoğan, projede hepsinin deniz gören 77 ünitesinin bulunduğunu söyledi.

- "Türkiye'deki yatırımımız 2 milyar lirayı bulacak"

Toplantı sonunda soruları yanıtlayan Erdinç Varlıbaş, Varyap'ın yeni dönem projeleri hakkında bilgi verdi.

Varlıbaş, "3 yıl içinde Kurtköy, İzmir ve Bodrum projelerimizin devreye alınması ile yurt içi toplam yatırımımız 2 milyar lirayı bulacak. Atina'daki otel ve residences projemizin yatırım tutarı ise 250 milyon avroya karşılık geliyor." dedi.

Varlıbaş, Türkiye'ye olan inançlarının altını çizerek, Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından Avrupa ve dünyadaki önemli destinasyonlardan biri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Bize bağlı olmayan sebeplerden dolayı, iki üç yıldır uluslararası arenada Türkiye üzerinde yürütülen olumsuz manipülasyon bu gerçeği değiştirmez." diyen Varlıbaş, yapılan yatırımlarla 2019 yılında Türkiye'de turizm sezonun uzamasını öngördüklerini aktardı.