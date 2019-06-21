Vatandaş milyarları dolara gömdü

7-14 Haziran haftasında 647 milyon dolar aldı. Vatandaşlar geçen hafta da 619 milyon dolar almıştı. İki haftada hesaplara 1 miyar 266 milyon dolar girdi.



Vatandaş 7-14 Haziran haftasında 647 milyon dolar daha alarak gerçek kişilerin dolan mevduatını 65 milyar 548 milyon dolara çıkardı.



Vatandaşın bankalardaki euro varlığı ise dolar cinsinden 259 milyon dolar azaldı. Şirketlerin ise dolar mevduatı 945 milyon dolar azalarak 66 milyar 681 milyon dolar seviyesine geriledi.