Vatandaşın tasarrufu 12 bin lirayı aştı - Türkiye'de vatandaşın birikimi, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre bin 783 lira artarak 12 bin liranın üzerine çıktı - İstanbul, ilk çeyrekte kişi başına 28 bin liraya dayanan tasarruf miktarıyla zirvede bulunurken, Muş ortalama bin 345 liralık birikimle son sırada yer aldı - Bu dönemde kişi başına tasarrufunu en fazla artıran il yüzde 32,5'le Şanlıurfa oldu - Türkiye'nin bütün illerinde kişi başına tasarruf miktarının ilk çeyrekte artış kaydettiği ve bin liranın üzerine çıktığı görüldü

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'de vatandaşın ortalama birikimi ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre bin 783 lira artarak 12 bin liranın üzerine çıkarken, İstanbul 28 bine dayanan kişi başı tasarrufla zirvedeki konumunu korudu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 970 milyar 365 milyon 511 bin liraya yükseldi. Geçen yıl nüfusu 80,8 milyonu ulaşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 12 bin lirayı aştı.

İstanbul, söz konusu dönemde 27 bin 881 liralık kişi başına düşen tasarruf mevduatı ile en fazla birikim yapan il olarak zirvede yer aldı. İstanbullular ortalama birikimlerini geçen yıla kıyasla 3 bin 862 lira artırırken, bu da yüzde 16,1'lik yükselişe işaret etti.

Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 17 bin 712 lirayla Ankara, 17 bin 549 lirayla Muğla, 16 bin 578 lirayla İzmir ve 12 bin 563 lirayla Antalya izledi. Böylece söz konusu 5 ilde kişi başına tasarruf mevduatları Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

Öte yandan 11 bin 702 lirayla Tunceli, 10 bin 1 lirayla Yalova, 10 bin 791 lirayla Uşak, 10 bin 584 lirayla Edirne, 10 bin 566 lirayla Kırklareli, 10 bin 555 lirayla Balıkesir, 10 bin 494 lirayla Denizli, 10 bin 459 lirayla Aydın, 10 bin 348 lirayla Eskişehir, 10 bin 263 lirayla Bursa ve 10 bin 167 lirayla da Trabzon kişi başı tasarrufu 10 bin lirayı aşan iller olarak sıralandı.

Böylece Türkiye'nin 16 ilinde kişi başına tasarruf miktarı 10 bin lirayı geçti.



- Kişi başına tasarruf en az Muş'ta



Türkiye'nin tüm illerinde geçen yıl kişi başına düşen tasarruf mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü. Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan il bin 345 lirayla Muş oldu.

Kişi başına birikimin en düşük olduğu iller sıralamasında Muş'u, bin 464 lirayla Hakkari, bin 473 lirayla Şırnak, bin 484 lirayla Ağrı, bin 603 lirayla Bitlis, bin 720 lirayla da Şanlıurfa izledi.



- Kişi başına tasarruf en hızlı Şanlırfa'da arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde, 2017'nin aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin bütün illerinde kişi başına tasarruf miktarının artış kaydettiği görüldü.

Söz konusu dönemde, kişi başına düşen tasarruf miktarının en hızlı arttığı il yüzde 32,5'le Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da geçen yılın ocak-mart döneminde ortalama tasarruflar bin 298 lira düzeyinde bulunurken, bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde bin 720 liraya çıktı.

Şanlıurfa'nın ardından kişi başına düşen tasarrufunu en hızlı artıran il yüzde 29'la Gaziantep, yüzde 28,6'yla Mardin ve yüzde 27,5'le de Adıyaman olarak sıralandı.

