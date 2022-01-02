Vatansever Bergama'ya yatırımı çok sevdi

İzmir’in kuzeyindeki ilçeleri kapsayan Bakırçay Havzası, yeni ve katma değeri yüksek yatırımların adresi olma yolunda hızla ilerliyor. Kent merkezine yakın Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki doluluğun doyum noktasına yaklaşması ile yeni yatırım alanları arayışına başlayan firmalar, bölgenin gelişen altyapısını dikkatle izliyor.

EMA Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Bergama’yı odağına alan Kuzey İzmir bölgesinin kısa vadede yenilenebilir enerji başta olmak üzere katma değeri yüksek yatırımların adresi olmaya başlayacağını söyledi.

Vatansever; Bergama ve Aliağa Organize Sanayi Bölgeleri, Dikili ve Bergama Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Batı Anadolu Serbest Bölgesi, Çandarlı Limanı projesi, Aliağa Nemrut Limanları, Kuzey Ege Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu, 2022 yılı Mart ayında hizmete açılacak Çanakkale 1915 Köprüsü ve İzmir’i Çanakkale’ye bağlayacak otoyol projesi, önce Bergama’ya sonrasında Kınık’a uzanacak İZBAN demiryolu hattı projesi ile bölgedeki potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkacağına dikkat çekti.

İstanbul ve Güney Marmara’da üretim yapan şirketlerin yeni yatırımları için bu bölgeyi odaklarına aldıkları bilgisini veren Hüseyin Vatansever, “Marmara’nın kuzeyinde Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli neredeyse birleşmiş durumda. Sanayi bölgelerinin metrekare bedelleri İzmir’e göre en az üç kat daha yüksek. Çevre sorunları aşılamıyor ve deprem azımsanmayacak boyutta. Aynı şekilde Güney Marmara’da ve Bursa bölgesinde sanayi yatırımları doygunluğa ulaşırken, liman altyapısı yetersiz kalıyor. Yatırımcıların, altyapısı tamamlanmış yeni yatırım alanları arayışında Kuzey İzmir bölgesi adeta inci tanesi gibi parlıyor. Biz de Grubumuz bünyesindeki EMA Enerji A.Ş, EMA Endüstri A.Ş ve EMA Bakım A.Ş şirketlerimizle bu yatırımlara değer yaratacak noktada konumlanacağız.” dedi.

Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) tarafından inşa edilecek Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin (BASBAŞ), yenilenebilir enerjiyi odağına alarak yüksek katma değerli üretime yönelmesi ile bölgeye nitelikli işgücünü çekeceğini belirten Vatansever, bu değer zincirinde aksayan tek noktanın nitelikli ara işgücünü yetiştirecek mesleki eğitim yatırımları olduğuna işaret etti.

2013-2017 yılları arasında sürdürdüğü Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında, bölge içinde 15 dönümlük bir alanın teknik eğitim verecek okul projesi için tahsis edilip planlara işlendiğini anımsatan Hüseyin Vatansever, kamu otoritesinin hiç vakit kaybetmeden, bölgeye konuşlanacak sanayi yatırımlarının ihtiyaçlarına cevap verecek teknik okulun yapımına bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı.

Vatansever, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bergama başta olmak üzere, Dikili, Kınık ve Aliağa’yı içine alan coğrafyada hızlı değişimler yaşayacağız. Bölgedeki tüm belediyelerimizin ve merkezi yönetim birimlerimizin bu devinime şimdiden hazırlanması gerekiyor. BOSBİ’de yeri ayrılan teknik lise projesinin inşaatına bugün başlasak 6 sene sonra ilk mezunlarımızı vereceğiz. Bölgede yatırım yapacak sanayi tesislerinde görev alacak işgücünü İzmir’den taşımak zor ve maliyetli olacak. Bölgenin yönetici düzeyinde beyaz yaka insan kaynağına uygun nitelikte konut ihtiyacının da şimdiden planlanması gerekiyor.”