Ve bankalar faiz indirimine gidiyor

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını ifade etti." dedi.

Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bu süreçte özellikle, BDDK, Merkez Bankası, Bankalar Birliği ve diğer tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduklarını söyledi.

Bankaların ağustos döneminde yaşanan spekülatif dalgalanmalara karşı SWAP işleri özelinde, yaşanan süreçte önce yüzde 50, sonra yüzde 25 sınırlamalarla birlikte yurt dışı kaynaklı olabilecek dalgalanmaların önüne geçecek adımlar atıldığını hatırlatan Albayrak, mevduat hesaplarında stopaj oranlarının ayarlanması başta olmak üzere ihracat bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi, sözleşmelerde TL'ye geçiş ile Türk lirasını güçlendirecek ve kurun enflasyon baskısını azaltacak adımlar attıklarını belirtti.

Albayrak, tüketici kredileri ve kredi kartı taksitlerinin sınırlanmasıyla birlikte özellikle ithalata dayalı oluşabilecek, cari açık üzerindeki baskıyı sınırlayacak, dengeleyecek adımlar attıklarını anımsattı.

TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarında aktif bir şekilde indirim kararları ve benzeri adımlarla, bankaların teminat yönetiminde esneklik, fonlama ihtiyacına ilave ihale imkanı, TCMB'nin döviz depo piyasasındaki düzenlemesi ile piyasaları rahatlattıklarını ve rahatlatmaya da devam edecek adımlarla sahada durduklarını ifade eden Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyon ile mücadeleyi mali politikalarla destekledik. Özellikle akaryakıtta eşel mobil sistemi ile enflasyon üzerinde oluşabilecek kur baskısı noktasındaki fiyat geçişinde güçlü bir duruş sergiledik. Enerjideki tüm düzenlemelerin de ayrıca detaylı enflasyon etki analizlerini yaptık. Öncelikle, çok büyük bir küresel değişim görülmediği sürece, elektrik ve doğal gazda yıl sonuna kadar zam yapmayacağız."



- "KDV iadeleri ödenme süreci hızlandırılacak"



Berat Albayrak, 2018 yılının son üç ayı için bekleyen KDV iadeleri ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirterek, "KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi oranda hızlandırıp, bu yıl sonuna kadar başvuruların tamamını neticelendirme sürecini taahhüt ediyoruz." dedi.

2019 yılı başlarından itibaren, iade başvurusu tarihi itibarıyla 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50'sinin, incelemenin bitmesi beklenmeden mükellefe ödeneceğini söyleyen Albayrak, "İş dünyamızın likiditeye ihtiyacı var. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan işletmelerimizde kısmı çalışma ödeneği uygulamasını tekrar başlatıp işçi çıkarılmasının önüne geçilmesi noktasında işletmelerimize destek vereceğiz." şeklinde konuştu.



- "Bankalar kredi faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak"



Bakan Albayrak, dün 15 milyon TL altındaki krediler için TBB'nin 24 ay vadeli 6 ay ön ödemesiz yapılandırma tavsiyesini açıkladığını anımsatarak, Hüseyin Aydın'ın şahsında Bankalar Birliği'ne ve sektördeki tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Bugün bankacılık sektörü tarafında güzel bir haberin olduğunu söyleyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Herkes taşın altına elini koyuyor. Reel sektör, kamu. İlk duyduğumuzda biz de çok memnun kaldık. Bu dalgalanmaların etkisi ile özellikle son iki ayda (ağustos ayından başlayan dönemde) kredi faizlerinde yüksek dalgalanma ve yüksek seviyelere şahit olduk. Mevduat ve kredi piyasalarında daha stabil bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Bankacılık sektörümüz gümbür gümbür. Bankalarımız sendikasyonlarını hallediyor, likidite ve fonlama imkanlarını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bu normalleşme sürecine bağlı olarak diğer sektörler gibi bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, bankalarımız bu kapsamda yüksek faizle kullandırılmış kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını ifade etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz."



- "Hal yasasında değişiklik yapılacak"



Berat Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında sebze-meyve fiyatlarının ucuzlamasını temin etmek için hal yasasında değişiklik yapılacağını belirterek, "Meclise gelmesiyle ilgili süreç bu ay içerisinde nihayete eriyor. Ekim itibarıyla vekillerimiz eliyle mecliste, komisyonda göreceğiz." dedi.

Bu değişiklikle komisyonculuğun kaldırılacağının altını çizen Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni haller kurularak satıcı sayısının ve rekabetin artırılması, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması öncelikli hedef olacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için depolama, ambalaj, nakliyat konularında yeni standartlar uygulamaya konulacak. Çok özgün bir modeli Tarım Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve biz çok detay şekilde çalışmaya başladık. Yasal düzenleme sonrası Türkiye'ye özgün yeni bir stratejik model üzerinde eş zamanlı da çalışıyoruz. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği Ürün Gözetim Mekanizması için çalışmalar başladı.

Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir. Enflasyon ile yapısal adımlarla yapacağımız mücadelenin yanında, spekülatif fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılık, stokçuluk ile etkin mücadele edeceğiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın doğrudan şikayetlerine yanıt vermek için Ticaret Bakanlığı'nın 'Alo 175' hattı üzerinden şikayet ve başvuru kanallarını genişletiyoruz. Ayrıca BDDK içerisinde de bankalarla ilgili kampanya takibi ve özellikle reel sektörün kredi süreçlerindeki şikayetlerinin daha etkin takibi için de var olan çağrı merkezini güçlendireceğiz."



- "Spekülatif girişimleri püskürttük"



Bakan Albayrak, vatandaşlardan bu mücadeleye sahip çıkmalarını ve vatandaşların bu mücadelenin logosunun bulunduğu mağaza ve iş yerlerini tercih etmelerini istediklerini söyledi.

Çünkü topyekun mücadelede bir paydaşın da vatandaşlar olduğunu belirten Albayrak, "Vatandaşlarımız AVM'ye, çarşıya, pazara, caddeye çıktığı zaman bu kampanyaya katılan firmaları bence öncelikli tercih etmeli. Böylelikle çok daha gönüllülük esasıyla kaynaşan bir resimle karşı karşıya olacağız. Vatandaşlarımızın gösterecekleri hassasiyet ve destek, bu mücadelenin başarıya ulaşmasını çok net bir şekilde ortaya koyacak." diye konuştu.

Albayrak, milletin, 81 milyonun tüm paydaşlarıyla zor günlerden el ele, omuz omuza, sırt sırta vererek çıkmasını bildiğini, varlığı ve refahı hep birlikte paylaşarak bugünlere geldiklerini ifade etti.

Bugün bu spekülatif girişimleri püskürttükleri gibi, etkilerini de el birliği ile bertaraf edeceklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz güçlü bir milletiz. Biz çok şanlı bir milletiz. Kökleri mazide güçlü bir çınarın kolları, dallarıyız. Tarihin her döneminde, her sahnesinde alnı açık, başı dik duruşu ile hep örnek gösterilen bir millet olduk. Bugün de dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelikle, bir mücadeleyi açıkladığımız bir sürecin başlangıcını yaşıyoruz. Bir yanda Türkiye'nin en güçlü, en yaygın markaları ve ürünleri, bir yanda tüm bankalarımız, kamu kurumları ve cesur müteşebbislerimiz... İşte birkaç günlük görüşmeler ile binlerce firmamız bu topyekun mücadeleye 'ben de varım' diyerek bu duruşu gösterme erdemini ortaya koydular."

Bu topyekun mücadele kapsamında, her bir paydaşın katkısı ve desteği ile 81 milyon Türkiye olarak bu suni sürecin de geride bırakılacağını vurgulayan Albayrak, "Kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda ok yaydan çıkmıştır ve hedefine ulaşmasına kimse engel olamayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

