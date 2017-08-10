Ve ilk oda başkan adayı resmen ortaya çıktı TOBB bünyesindeki odalarda Sonbahar'da yapılacak seçimler öncesi gizli kulis faaliyetleri bütün hızıyla devam ediyor. Ancak bugüne kadar kimse adaylığını resmen açıklamadı. İlk aday Deniz Ticaret Odası'ndan çıktı. Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Kıran, adaylığını açıkladı.

Sonbahar'da yapalacak ve Türkiye'nin gündemini belirlemesi beklenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı

oda ve borsa seçimlerinde ilk başkan aday ortay çıktı.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Kıran Holding Başkan Vekili Tamer Kıran, kasım ayında yapılacak oda seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası ağustos ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, 18 yıldır Deniz Ticaret Odası yönetim kurulunda değişik mevkilerde görev aldığını belirterek, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve artık bayrağı teslim almak istediğini söyledi.

Kasım ayında yapılacak İMEAK Deniz Ticaret Odası seçimli Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu başkanlığına aday olacağını ve tüm sektörü kucaklayacaklarını aktaran Kıran, bu konuda denizcilik camiasının tüm paydaşlarından destek istedi.

Tamer Kıran: 1969 yılında İstanbul doğdu. Çok iyi bir Beşiktaşlı olarak bilinen Kıran en başarılı armatörler arasında gösteriliyor. İngilizce bilen Tamer Kıran , Fikret Orman'ın listesinden Beşiktaş'ın yönetimine girdi. Ancak daha sonra istifa etti. Tamer Kıran evli ve 3 çocuk babası...AA