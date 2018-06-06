Ve Oğuz Satıcı TİM başkanlığına aday oldu

Bugüne kadar kulislerde yürüyen Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) başkan adaylığı çalışmaları resmen başladı.Dün ilk isim adaylığı resmen açıkladı. Oğuz Satıcı, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu’nda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Daha önce TİM’de başkanlık yapan Oğuz Satıcı görevi Mehmet Büyükekşi’ye bırakmıştı. İhracatçı birlikleri yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve delegelerden güçlü mesajlar aldığını belirten Satıcı, “Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakarlıklar bekliyor. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var” dedi. Satıcı adaylığı ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

. Bildiğiniz üzere, 2001- 2009 döneminde Türkiye ihracat ailesinin meslek örgütleri olan ihracatçı birliklerimizin çatı örgütü TİM’in başkanlığını yaptım. Bundan onur ve gurur duydum.

. İhracat ailesi teveccüh edip beni başkan seçtiğinde, ülkemiz büyük bir ekonomik kriz içindeydi. Başkanlık yaptığım dönemde; temel şiarımız “Türkiye’nin büyük gücü ihracat” oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krize karşı en büyük ilacın ve mücadelenin ihracatı arttırmak olduğunu bilen ihracatçı şirketlerimiz, girişimcisinden beyaz yakalısına, işçisinden lojistikçisine kadar her bireyi ile muazzam bir performans gösterdi.

. Ne mutlu ki başkanlık yaptığım dönemde, 26 milyar dolarlık ihracatımızı 132 milyar dolara çıkarttılar.

. Günü gelince başkanlık bayrağını çok kıymetli yol arkadaşım, sevgili dostum Mehmet Büyükekşi’ye bıraktım. Başkanımız Büyükekşi, hizmet verdiği iki dönem boyunca gece demedi gündüz demedi, TİM için ihracat ailemiz için büyük fedakarlıkla çalıştı.

. Şimdi onunda bu şerefeli bayrağı devretme vakti geldi. Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu iktisadi eşik ve siyasal dönüşüm süreci, bir kez daha hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor ve fedakarlıklar bekliyor.

. Yeniden bir seferberliğe ihtiyacımız var. Her birisi çok kıymetli dostlarım olan ihracatçı birliklerimizin yönetim kurulu üyeleri, başkanları ve TİM delegelerimizden güçlü mesajlar alıyorum. Hayatın yeniden önümüze koyduğu bu seferberlik, beni reddedemeyeceğim biçimde bir kez daha göreve ve bu onurlu mücadeleye çağırıyor.

. İhracatçı ailesinin değerli destekleri ile bu büyük davada, yıllar içinde biriktirdiğim kamu, özel sektör, küresel pazarlama ve uluslararası iletişim birikimimle; ihracatçılarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini başta seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklara en güçlü biçimde taşımak ve sonuç almak için Türkiye İhracatçılar Meclisimizin başkanlığına aday oluyorum. ‘Gelecek gücünü geçmişinden alır.’ Geçmişimizden aldığımız güçle, güçlü bir geleceğe yürümek dileğiyle...