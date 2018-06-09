Ve Tahsin Abi’de TİM başkan adayı oldu

İhracatçıların başkanlığı için Tahsin Öztiryaki adaylığını açıkladı. Gerçekleştirilen basın toplantısında 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu’nda aday olacağını açıklayan Tahsin Öztiryaki “Mensubu olmaktan gurur duyduğum Türkiye İhracatçılar Meclisinde; önceki dönem TİM Muhasip Üyesi olarak görev yaptım, bu dönemde TİM Başkan Vekili olarak görevimi yürütüyorum. Benimde içinde bulunduğum, Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim olarak çok başarılı projelerin altına imza attık. Koyduğumuz hedefler takdir edildi ve hükümet programına alındı. Bu vesile ile huzurlarınızda başkanım Büyükekşi’ye, ekibinde bana da yer verip, kendisi ile çalışma ayrıcalığını tecrübe etmeme fırsat verdiği için tekrar teşekkür ederim. Bu doğrultuda ihracatçı birliklerimizin gerek yönetim kurulları gerekse TİM delegelerimizle yakın temaslarım oluyor, sürekli iletişim halindeyiz. Yol arkadaşlarımın talep ve teveccühlerinden aldığım cesaretle; TİM kurum kültürü ve İDDMİB geçmiş tecrübem ile TİM Başkanlığına adayım. Bütün ihracatçı birlikleriyle uyum içerisinde çalışmak için yola çıkıyorum” diye konuştu.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen herkesin ihracatçı olması gerektiğini vurgulayan Öztiryaki,“Türkiye’yi daha da yukarılara taşımak için ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı da artırmamız gerekiyor. Ülkemizi dünya ekonomisindeki hak ettiği müreffeh seviyeye getirmek amacıyla; yüksek katma değerli ürünler ile ihracatımızın katlanarak artmasını sağlamaktır. Türkiye ekonomisi bu şekilde daha da güçlenir. İhracatçı sayısı ve ihracat artınca daha güçlü firmalarımız olacaktır”dedi.

İDDMİB İhracat hedeflerimizin üzerine çıkıyoruz