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VEDAŞ'ın kayıp kaçak projesi ödül kazandı

ANKARA (AA) - Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin (VEDAŞ), elektrikte kayıp-kaçak oranını yüzde 65'ten yüzde 15'e indiren projesinin 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda ödül kazandığı bildirildi.VEDAŞ'tan yapılan açıklamada,...

VEDAŞ'ın kayıp kaçak projesi ödül kazandı

ANKARA (AA) - Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin (VEDAŞ), elektrikte kayıp-kaçak oranını yüzde 65'ten yüzde 15'e indiren projesinin 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda ödül kazandığı bildirildi.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, yüzde 65 kayıp-kaçak yaşanan Van'ın Gevaş ilçesinde sayaçları uzaktan açma, kesme ve okumaya elverişli yeni projesi sayesinde bu oranın yüzde 15'lere düştüğü belirtildi.

Gevaş'ta toplam 7 bin 665 abonenin sayaçlarının proje kapsamında değiştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında abone sayaçları bağlantı direkleri üzerine monte edilerek müşterinin sayaca müdahale, sayaç öncesinde harici hat çekme gibi kaçak kullanım yöntemlerinin önüne geçildi. Kayıp-kaçağı önlemek amacıyla geliştirilen sistem, aboneye giden elektrik miktarını otomatik olarak kayıt altına alan bir sayaç vasıtasıyla merkeze iletiliyor ve buna göre ay sonunda abonenin gerçek tüketimi belirleniyor. Gevaş'ta başlanan pilot uygulamayla kayıp-kaçak oranı ilçede yüzde 15'lere düştü. Böylece 3. Enerjide Ar-Ge Çalıştayı'nda Türkerler Holding şirketlerinden VEDAŞ, Elektrik Dağıtım Şebekesinde Kayıp ve Kaçak Elektrik için Önleyici Çalışmalar projesiyle ödül kazandı."

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Kayıp KaçakVan Gölü Elektrik Dağıtım AŞVEDAŞ
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