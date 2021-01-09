Vedat Akman'a bilim ödülü verildi

Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Akman'a İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği (İKSAD) tarafından Bilim Ödülü verildi.

İKSAD 2010 yılından itibaren bilime ve gelişime hizmet eden akademisyenleri, genç araştırmacıları takdir amaçlı verdiği Bilim Ödülleri, bu yıl 11. kez sahiplerini buldu.

Ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade eden Beykent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (İngilizce) bölümü Dr. Öğr. Üyesi Vedat Akman, bu yıl 11. kez düzenlenen Bilim Ödüllerinde uluslararası pek çok akademisyenle birlikte, takdir edilmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, ''Pandemi sürecinde yoğun şekilde yurtdışı ve yurtiçi konferanslarda sözlü sunum, hakemlik ve bilim kurulu üyelikleri yaptım. Çok yoğun ve yorucu bir yılı geride bırakmaktan ve böyle bir ödülü Beykent Üniversitesi adına almış olmaktan dolayı ayrıca mutluyum. En içten saygı ve sevgilerimle teşekkür ederim.'' dedi.

2020 İKSAD BİLİM ÖDÜLL